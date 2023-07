Spielplan für den SSV Reutlingen in der neuen Oberliga-Saison steht

Bitte aktivieren Sie Javascript

KARLSRUHE/REUTLINGEN. Drei Stunden dauerte gestern Abend der Staffeltag der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg in der Karlsruher Sportschule Schöneck. Diverse Vorträge zogen die Veranstaltung in die Länge. Der Vorsitzende Joe Yebio und Sportvorstand Christian Grießer waren bei dieser Zusammenkunft die Vertreter des SSV Reutlingen. Die Nullfünfer starten erstmals nach vier Jahren mit einem Heimspiel in die Runde – am 5. August kommt der Aufsteiger 1. FC Normannia Gmünd ins Kreuzeiche-Stadion. Danach bestreiten die Reutlinger zwei Freitag-Spiele in Folge. Der SSV-Spielplan bis Jahresende: