Späte Erlösung: SSV Reutlingen gewinnt 1:0 gegen Ravensburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wichtiger Sieg für den SSV Reutlingen im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga. Gegen den Tabellen-14. setzte sich das Team von Trainer Maik Stingel im Kreuzeiche-Stadion mit 1:0 (0:0) durch. Dabei sah es bis kurz vor Schluss nach einer Nullnummer aus. Doch dann köpfte Kuengienda nach Traum-Flanke von Tom Schiffel sein Team in der 86. Spielminute zum Sieg, der verdient ist. Die Hausherren investierten deutlich mehr in das Spiel, waren jederzeit dominierend. Doch nach zwei Großchancen von Riccardo Gorgoglione in der ersten Halbzeit, ließ der Druck des SSV deutlich nach. Erst kurz vor Schluss wurden die Reutlinger wieder gefährlich und belohnten sich mit drei Punkten.

»Ich bin sehr zufrieden mit unserem Spiel, auch wenn wir uns heute ein bisschen schwer getan haben, uns Chancen zu erspielen«, sagte SSV-Trainer Maik Stingel. Zufrieden war er mit seine Defensive, die keine Großchancen zugelassen hat. Der SSV hat nun 30 Zähler auf dem Konto und rückt auf Platz sieben nach oben. Am kommenden Freitag (19 Uhr) geht es für die Reutlinger mit einem Auswärtsspiel beim ATSV Mutschelbach weiter.

Zähes Ringen um den Ball: Luca Meixner (links) vom SSV Reutlingen gegen Moritz Jeggle vom FV Ravensburg. Foto: Jürgen Meyer Zähes Ringen um den Ball: Luca Meixner (links) vom SSV Reutlingen gegen Moritz Jeggle vom FV Ravensburg. Foto: Jürgen Meyer

Schlusspfiff Der SSV Reutlingen gewinnt mit 1:0 gegen den FV Ravensburg!

Chance für den SSV Reutlingen

90. Minute + 2 Das muss die Entscheidung sein! Gaiser luchst einem Ravensburger den Ball kurz vor dem Strafraum ab und läuft allein auf das Tor zu, bleibt aber an Ravensburgs Keeper Mesic hängen. Nach einem Gewühl im Strafraum landet der Ball doch noch im Tor, aber Kuengienda stand im Abseits.

89. Minute Erst jetzt legt der FV Ravensburg erstmals in diesem Spiel den Vorwärtgang ein.

Tor für den SSV Reutlingen!

86. Minute Onesi Kuengienda erlöst den SSV! Nach einer traumhaften Flanke von Tom Schiffel von der linken Seite köpft der Offensivspieler im Fünfer völlig unbedrängt ein.

85. Minute Wechsel beim SSV: Marius Mahle kommt für Ivan Cabraja.

79. Minute Prompt die Chance für Gaiser! Nach Flanke von Schiffel fällt ihm der Ball kurz vor dem Sechzehner vor die Füße. Doch der Schuss landet direkt in den Armen von FV-Torwart Mesic.

77. Minute Wechel beim SSV: Marco Gaiser kommt für Riccardo Gorgoglione.

75. Minute Gelbe Karte für Ravensburgs Galinec, der Schwaiger an der Außenlinie rüde abräumt.

73. Minute Vielleict muss eine Einzelaktion herhalten, wie die von Gorgoglione. Der Offensivspieler setzt sich Linksaußen im geschickt durch und flankt scharf nach innen, wo die Ravensburger mit Mühe klären können. Die nachfolgende Ecke landetim Niemandsland.

70. Minute Das Spielgeschehen plätschert vor sich hin und erweckt den Eindruck, als ob heute kein Tor mehr fallen wird. Dem SSV fehlt bisher die zündende Idee, um das Ravensburger Bollwerk zu knacken.

66. Minute Wechsel beim FV Ravensburg: Für den Ex-SSVler Daniel Schachtschneider kommt Felix Schäch.

65. Minute Wechsel beim SSV Reutlingen: Onesi Kuengienda kommt für Vladan Djermanovic.

64. Minute Gelb für Nils Staiger vom SSV, der seinen Gegner über den Haufen läuft.

62. Minute Ein zähes Spiel für die Zuschauer: Der SSV ist bemüht, aber so gut wie zu Beginn der ersten Halbzeit läuft's nicht mehr.

56. Minute Wechsel beim SSV Reutlingen: Samuel Mayer kommt für Luca Meixner.

55. Minute Die Zuschauerzahlen sind da: 823 Fans sind heute im Kreuzeiche-Stadion.

Chance für den SSV Reutlingen

53. Minute Die erste Chance der zweiten Halbzeit gehört dem SSV! Nach einem wunderbaren Chipball von Krajinovic kommt Gorgoglione im Fünfer an den Ball, wird aber geblockt.

46. Minute Weiter geht's. Bei beiden Teams ohne Wechsel.

Vladan Djermanovic (links) vom SSV Reutlingen gegen Samuel Boneberger vom FV Ravensburg. Foto: Jürgen Meyer Vladan Djermanovic (links) vom SSV Reutlingen gegen Samuel Boneberger vom FV Ravensburg. Foto: Jürgen Meyer

Halbzeit Mit einem 0:0 geht es in die Pause. Dabei wäre für den SSV deutlich mehr drin gewesen. In einer starken ersten halben Stunde hatte Gorgoglione gleich zwei hochkarätige Chancen, das erste Pflichtspieltor des Jahres für die Reutlinger zu schießen. Nach etwa 30 Minuten ließ die Mannschaft von Trainer Maik Stingel dann plötzlich deutlich nach. Der FV Ravensburg wagte sich aber auch dann nicht wirklich aus der Deckung und spielte nur sporadisch auf Angriff. Für drei Punkte muss der SSV wieder den Gang aus der Anfangsphase einlegen - und im vorderen Drittel noch zielstrebiger sein.

40. Minute SSV-Trainer Maik Stingel scheint das Spiel seiner Mannschaft aktuell nicht zu gefallen. Er steht an der Seitenlinie und schüttelt mehrmals mit dem Kopf. In den vergangenen Minuten hat der Druck der Hausherren spürbar nachgelassen. Die Fehler im Spielaufbau haben deutlich zugenommen.

31. Minute Der SSV bleibt am Drücker. Noch konnten sich die Hausherren für den ordentlichen Auftritt aber noch nicht belohnen. Von den Gästen kommt bisher erstaunlich wenig. So scheinen sich nur auf Konter zu konzentrieren.

29. Minute Erste halbwegs gefährliche Aktion der Gäste. Eine Bogenlampe landet gefährlich vor dem Reutlinger Tor, wo Piu und seine Vorderleute mit vereinten Kräften retten.

24. Minute Schöne Aktion von den Reutlingern! Nach einem Doppelpass mit Schiffel versucht es Founes mutig aus spitzem Winkel im Sechzehner. Sein strammer Flachschuss ist aber kein Problem für Ravensburgs Torwart.

18. Minuten Gelbe Karte für Cabraja. Er unterbindet einen Konter der Gäste mit einem taktischen Foul.

Chance für den SSV Reutlingen

17. Minute Das war knapp! Gorgioglione kommt nach einem langen Pass nur einen Schritt zu spät. FV-Keeper Mesic ist gut rausgelaufen und luchst ihm den Ball ab. Schiffel kommt im zweiten Anlauf nicht durch, sein Schuss wird abgeblockt.

14. Minute Der SSV bestimmt die Anfangsphase. Der Ball läuft gut - bis auf wenige Fehlpässe im Spielaufbau, die Ravensburg aber nicht auszunutzen wusste. Die Gastgeber hatten sogar schon eine sehr gute Möglichkeit, hier in Führung zu gehen!

Chance für den SSV Reutlingen

8. Minute Riesenchance für den SSV! Gorgoglione kommt im Strafraum nach Flanke von Schiffel völlig frei zum Kopfball. Doch der Ball landet direkt in die Armen von Gäste-Keeper Mesic. Da muss mehr herausspringen.

7. Minute Gepflegtes Passspiel ist heute keine einfache Angelegenheit. Der Ball holpert ordentlich auf dem ramponiert wirkenden Rasen.

5. Minute Erste Schrecksekunde für die Reutlinger. Cabraja spielt als letzter Mann einen fatalen Fehlpass in die Füße des Gegners. Doch die Kollegen retten für ihn.

2. Minute Es geht gleich gut los für den SSV! Vladan Djermanovic hält aus 18 Metern einfach mal drauf. Da hat nicht viel gefehlt!

1. Minute Schiedsrichterin Sonja Reßler pfeift das Spiel an!

Aufstellung SSV-Trainer Stingel ändert seine Startelf im Vergleich zum 0:0 bei Oberachern auf zwei Positionen. Für den Gelb-Rot-gesperrten Arbnor Nuraj rückt erwartungsgemäß Yannick Sagert in die Mannschaft. Für den verletzten Jovan Djermanovic stürmt sein Bruder Vladan.

Bilanz In den vergangenen drei Duellen hat der SSV neun Tore erzielt. Zuletzt gab es im Hinspiel einen 4:0-Erfolg. Besonders einer trifft gerne gegen Ravensburg: Onesi Kuengienda. Der Reutlinger Rekordtorschütze in der Oberliga schoss gegen die Oberschwaben bereits fünf Treffer. Auch in den bisher 25 Duellen mit Ravensburg weisen die Reutlinger eine positive Bilanz auf: zehn Siege, acht Unentschieden und sieben Niederlagen stehen zu Buche.

Personal SSV-Kapitän Pierre Eiberger ist nach seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen den 1. CfR Pforzheim (0:4) im letzten Spiel des Jahres 2022 weiterhin. Trainer Stingel muss heute auch auf Abwehrspieler Arbnor Nuraj verzichten, der nach seiner Gelb-Roten gegen Oberachern ein Spiel gesperrt ist. »Yannick Sagert wird reinrutschen und den Part von Nuraj auf der rechten Seite übernehmen«, macht der Coach in diesem Fall kein Geheimnis um die Aufstellung. In der Kreativzentrale können die Reutlinger wieder auf Samuel Mayer zurückgreifen, der zuletzt wegen einer Leistenzerrung fehlte. Im Sturm muss der SSV in den nächsten vier bis sechs Wochen auf Jovan Djermanovic verzichten, der sich in Oberachern das Außenband gerissen hat. Das Erfreuliche für Stingel: Acht Spieler stehen auf der Ausfall-Liste, dennoch kann der SSV eine schlagkräftige Truppe aufbieten.

Ausgangslage Im ersten Oberliga-Heimspiel in diesem Jahr empfängt der SSV Reutlingen im Kreuzeiche-Stadion heute (15.30 Uhr) den FV Ravensburg. Die Nullfünfer sind nach 21 Spieltagen mit 27 Punkten Tabellen-Neunter, die Gäste rangieren mit 22 Zählern auf Platz 14. Nach dem 0:0 zum Start in das Punktspieljahr 2023 »wäre brutal gut, wenn wir am Samstag einen Dreier einfahren würden«, sagt SSV-Trainer Maik Stingel. Denn: »Bis wir am rettenden Ufer sind, haben wir noch ein hartes Stück Arbeit vor uns.« Das dürfte es auch gegen den FV Ravensburg werden. Die Gäste haben zwar in den vergangenen neun Spielen keinen Sieg mehr geholt, mit dem 1:1 gegen den Tabellenfünften 1. Göppinger SV zuletzt aber ein Achtungszeichen gesetzt. (GEA)