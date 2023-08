Reutlinger Pokal-Derby: Young Boys gegen SSV am 13. September auf Kunstrasen-Platz

Ein Fußballspieler am Ball. Foto: Jan Woitas/Archiv

REUTLINGEN. Der Württembergische Fußballverband (WFV) hat das Drittrunden-Verbandspokalspiel zwischen den Young Boys Reutlingen und dem SSV Reutlingen endgültig terminiert. Dieses Stadt-Derby zwischen dem Landesligisten und dem Oberliga-Vertreter wird am Mittwoch, 13. September, um 18.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Kreuzeiche angepfiffen.

Der SSV Reutlingen, der sich nach zwei Auftaktniederlagen zuletzt mit zwei Siegen auf Platz sechs nach oben gekämpft hat, hat einen Akteur weniger im Kader. »Der Vertrag mit Daniel Sanchez wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst«, erklärte Trainer Maik Stingel auf Nachfrage. Der 22 Jahre alte Linksverteidiger kam in den vier Punktspielen auch aus Verletzungs- und Krankheitsgründen nicht zum Einsatz. Im WFV-Pokal erzielte Sanchez, der vom Hessenligisten SC Viktoria Griesheim zum SSV kam, beim 4:1-Sieg in Nagold ein Tor.

Die Young Boys führen die Landesliga derweil nach drei Spieltagen mit sieben Punkten an. Zuletzt sorgte das Team von Trainer Yasin Yilmaz mit einem 4:0-Erfolg gegen den Aufstiegsaspiranten und letztjährigen Vizemeister TSV Ehningen bereits für Aufsehen. Nick Olteanu ist nach Verletzung zurück im Mannschaftskader.(GEA)