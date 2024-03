Nach Rücktritt von Joost: Reitter jetzt alleiniger Trainer des SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Philipp Reitter wird künftig als Cheftrainer des SSV Reutlingen fungieren. Das gab der Fußball-Oberligist am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Der bisherige Coach Rasmus Joost war am Sonntag aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als Trainer der ersten Mannschaft zurückgetreten. Jack Luz steht Reitter als Co-Trainer zur Seite. »Wir setzen auf das bewährte Trainerteam, um die positive Entwicklung des SSV Reutlingen fortzusetzen«, sagt der Sportlicher Leiter Christian Grießer.

Im Januar traten Philipp Reitter und Rasmus Joost die Mission Klassenerhalt als Trainer-Duo beim SSV Reutlingen an, nach dem Sieg gegen Oberachern am Samstag ist für Joost aber bereits wieder Schluss. In seiner Rücktrittserklärung betont Joost, dass ihn trotz der Fortschritte und des Potenzials der Mannschaft gesundheitliche Probleme dazu zwingen, seine Tätigkeit zu beenden. Die Entscheidung sei nach reiflicher Überlegung und aus Verantwortung gegenüber dem Verein, seiner Familie und sich selbst gefallen. »Die Mehrfachbelastung aus Beruf, Trainerjob, Familie und Gesundheit ist in der jetzigen Situation leider zu viel für mich«, begründet Joost seinen Schritt.

Christian Grießer zeigt Verständnis: "Rasmus hat in kurzer Zeit sehr viel für den Verein geleistet. Der Mensch und sein körperliches Wohl stehen bei uns immer an erster Stelle. Wir wünschen Rasmus von ganzem Herzen alles Gute. Die Türen beim SSV stehen ihm jederzeit offen. (pm/GEA)