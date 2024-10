Meiser-Treffer rettet SSV Reutlingen gegen den FV Ravensburg einen Punkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach einem Katastrophen-Start erkämpfen sich die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen mit einem späten Treffer durch Jonas Meiser gegen den FV Ravensburg beim 1:1 (0:1) einen Zähler. Wichtig: Damit fiel auch die Premiere von Alexander Strehmel als Trainer nicht ins Wasser und der direkte Konkurrent im unteren Tabellendrittel bleibt hinter dem Club von der Kreuzeiche.

Ein verunglückter Rückpass von Luca Meixner flog dem Strehmel-Team schon nach drei Minuten um die Ohren. Wie aus dem Nichts war Ravensburg vor dem Tor. Philipp Kirsamer musste nur noch einschießen. Auch sonst glückte zunächst so gut wie nichts. Nach 25 Zeigerumdrehungen konnten die Fans im Stadion an der Kreuzeiche keinen Abschluss der Heimelf bejubeln. Ein Freistoß löste dann den Knoten. Jonas Vogler erwischte diesen mit dem Kopf im Strafraum, der Ball flog nur Zentimeter am Kasten vorbei (28.). Nun kam auch in der Offensive mehr Spielfluss zustande. Nach einer feinen Kombination prüfte Kapitän Yannick Toth FV-Torwart Ramon Castellucci. Der Schuss allerdings war zu zentral. Das war es dann aber auch. Insgesamt erarbeiteten sich die Gäste mehr Möglichkeiten. Deshalb ging die Führung in Ordnung.

Harte Kost nach dem Wiederanpfiff

Der Start nach Wiederanpfiff erwies sich dann für die 800 Zuschauer als harte Kost. Torszenen gab es länger nicht, dafür viele intensive Zweikämpfe beider Clubs im Mittelfeld. Ab der 60. Minute hatte der SSV seine starke Phase. Spielerisch lief es flüssiger, doch unter dem Strich kam zu wenig raus. Erneut hatte Castellucci nicht viel zu schaffen. Die letzten Pässe und Flanken kamen wieder und wieder nicht an. Als ein Pass dann irgendwann mal Joker Tom Ruzicka in der Spitze erreichte, fehlten auch noch Glück.

Sein strammer Versuch ging extrem knapp am kurzen Pfosten vorbei (74.). SSV-Keeper Marcel Binanzer parierte kurz darauf mit einem Reflex aus kurzer Distanz glänzend. In der 87. Minute nahm sich Jonas Meiser nach einer gelungenen Spielverlagerung ein Herz und hielt aus 25 Metern darauf. Genau das brauchte es an diesem Tag. Der Ball schlug oben ein. Strehmel und das Stadion jubelten über einen besonders wichtigen Punkt. (GEA)