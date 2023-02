Krajinovic und Cabraja verlängern Verträge beim SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Florian Krajinovic ist SSVler durch und durch. Der 19-Jährige begann seine Laufbahn beim VfL Pfullingen. In der U15 erfolgte der Wechsel an die Kreuzeiche. Als Kapitän führte er seine Mannschaft im vergangenen Jahr zum Titelgewinn in der A-Junioren EnBW-Oberliga und zum Aufstieg in die A-Junioren Bundesliga. Zeitgleich absolvierte der damals 18-Jährige seine ersten Spiele in der ersten Mannschaft und überzeugte auf Anhieb. Zu Beginn dieser Saison plagte sich der zentrale Mittelfeldspieler noch mit leichten Blessuren, aber im späteren Saisonverlauf kämpfte sich Krajinovic zurück und sammelte zwölf Einsätze in der Hinrunde.

Zu den größten Stärken des Mittelfeldakteurs, der in dieser Saison auch schon als Innenverteidiger in Erscheinung trat, gehört seine Spielübersicht, seine Zweikampfhärte und sein Passspiel. Mit seinen erst 19-Jahre gehört er bereits jetzt schon zum Stammpersonal der 05er und bestätigte diese Rolle durch gute Leistungen in der Hinrunde. »Ich bin dankbar für das Vertrauen und freue mich, meinen Vertrag verlängert zu haben. Ich glaube an unseren Weg, mit der Mannschaft, dem Trainerteam und dem Team drumherum«, kommentiert Krajinovic seine Verlängerung.

Cabraja mit neuer Rolle und neuem Arbeitspapier

SSV-Defensiv-Allrounder Ivan Cabraja. FOTO: REISNER SSV-Defensiv-Allrounder Ivan Cabraja. FOTO: REISNER

Ivan Cabraja wechselte im letzten Sommer vom Regionalligisten TSG Balingen zum SSV Reutlingen. Der 21-Jährige begann seine fußballerische Karriere beim SSV Reutlingen, ehe der Wechsel zur TSG Balingen in die U16 erfolge. Nach einem Jahr ging es für Cabraja zum VfB Stuttgart. Nach zwei Jahren dann die Rückkehr zur TSG, bei der er 43 Partien in der Regionalliga Südwest absolvierte.

Cabraja wechselte in der Saison 2022/23 als zentraler Mittelfeldspieler zum SSV Reutlingen, durch personelle Engpässe in der Verteidigung lief der 21-Jährige zunehmend als Innenverteidiger auf. »Ich spiele gerne diese Position und fühle mich wohl«, so Cabraja zum Rollentausch. Vor allem seine gute Technik und Übersicht kommen ihm auf der neuen Position sehr entgegen. Die Hinrunde verlief für Cabraja mit Höhen und Tiefen, nach der Hinrunde steht der Verteidiger bei 13 Einsätzen. »Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich habe volles Vertrauen in den Verein und bin glücklich, für ein weiteres Jahr beim SSV unterschrieben zu haben«, erklärt Cabraja.

Sowohl auf als auch neben dem Platz verstehen sich die beiden Youngsters bestens. Dies stellen sie auch in der neuesten Folge des Kabinentalks unter Beweis. »Wir können uns blind auf den anderen verlassen, da wir uns schon lange kennen. Das hilft uns beiden sehr«, so Krajinovic. Der SSV darf sich indes über die Verlängerung zweier wichtiger Spieler freuen. »Beide identifizieren sich zu 100 Prozent mit unserem Weg und sind stolz, das SSV-Trikot zu tragen«, freut sich Sportvorstand Christian Grießer. (pm)