Härtetest für den SSV Reutlingen in Villingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Für uns ist das ein sehr guter Test«, freut sich Philipp Reitter auf das Vorbereitungsspiel am Samstag (14 Uhr) beim Regionalliga-Aufsteiger FC 08 Villingen. Aber: Der Trainer des Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen kann in dieser Partie nicht seine vermeintliche Bestbesetzung auf den Platz schicken. »Dennoch ist das für uns ein Check, bei dem wir sehen, wo unsere Baustellen sind«, so Reitter. Neben den Langzeitausfällen verzichtet der Reutlinger Kommandogeber auf den Einsatz von Luca Plattenhardt sowie Tim Wöhrle und bezeichnet das als »Vorsichtsmaßnahme«. Erfreulich: Der von der TSG Balingen zum SSV gestoßene Moritz Kuhn streift sich nach seiner Verletzungspause zum ersten Mal das Reutlinger Trikot über. »Er wird einige Einsatzminuten erhalten«, kündigt Reitter an.

Für den FC 08 Villingen, vergangene Saison Meister in der Oberliga Baden-Württemberg, ist der Vergleich mit den Reutlingern die Generalprobe vor dem Punktspielstart. Am 27. Juli bestreiten die Villinger bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ihre erste Viertliga-Partie. (GEA)