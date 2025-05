Führungsspieler Plattenhardt und Talent Maurer bleiben beim SSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen stellt wichtige Weichen für die neue Saison und bleibt seiner Linie treu: Mit Luca Plattenhardt und Noah Maurer haben sich ein erfahrener Führungsspieler und ein talentierter Nachwuchsspieler aus der eigenen U19 für die nächsten zwei Jahre an den SSV Reutlingen gebunden, teilt der Fußball-Oberligist mit. »Die Personalien stehen für das, was der SSV sich weiter vornimmt: Entwicklung mit Perspektive, Stabilität mit Augenmaß – und ein klares Bekenntnis zur eigenen Linie«, heißt es in der Pressemitteilung.

Luca Plattenhardt: Erfahrung, Mentalität, Zuverlässigkeit

Seit Jahren fester Bestandteil des Kaders, ist Luca Plattenhardt nach wie vor ein wichtiger Baustein der Mannschaft. Seine Konstanz, seine Spielintelligenz und nicht zuletzt seine Identifikation mit dem Verein machen ihn gerade in Phasen des Umbruchs zu einem echten Anker, schreibt der Verein.

»Luca lebt den SSV – auf dem Platz, aber auch in der Kabine. Er ist ein Spieler, der mitdenkt, Verantwortung übernimmt und unserer Spielidee ein Gesicht gibt«, sagt Christian Grießer, Sportlicher Leiter des SSV. »Gerade in einer Mannschaft, die sich bewusst weiterentwickelt, sind solche Persönlichkeiten unverzichtbar.«

Noah Maurer: Talent mit Vereins-DNA

Mit Noah Maurer hat ein weiteres Eigengewächs den Sprung in den Aktivenbereich geschafft. Der offensive Mittelfeldspieler gehört zu jenem Jahrgang, der zuletzt trotz Verletzungssorgen, Abstellungen und hoher Belastung souverän den Aufstieg in die höchste deutsche U19-Spielklasse schaffte. Ein Erfolg, der nicht nur für Punkte steht, sondern auch für eine nachhaltige Nachwuchsarbeit und eine klare Verzahnung zwischen Nachwuchs und erster Mannschaft.

»Noah bringt nicht nur sportliches Potenzial mit, sondern kennt unsere Philosophie aus dem Effeff«, sagt Grießer. »Wir begleiten solche Spieler über Jahre, führen sie mit Geduld und Klarheit – und schaffen so genau die Bindung, die man nicht kaufen kann.«

Die Vertragsverlängerungen fügen sich nahtlos in die langfristige Ausrichtung des SSV Reutlingen ein, schreibt der Verein. Ob im Jugendbereich, bei den Aktiven oder in der Vereinsorganisation: Die Entscheidungen folgen einer Philosophie, die nicht auf kurzfristige Effekte setzt, sondern auf gesunde Entwicklung, strukturelle Stabilität und klare Prinzipien. Der SSV vertraut auf den eigenen Weg – auch wenn er länger dauert. »Wir glauben an eine Mischung aus Kontinuität, Haltung und junger Dynamik«, betont Grießer. »Beide Verlängerungen sind Ausdruck dieser Überzeugung – und ein Signal an alle, die diesen Weg mitgehen wollen.« (pm)