Ex-SSV-Spieler Suat Türker (46) gestorben

REUTLINGEN. Der ehemalige Profi-Fußballer Suat Türker ist im Alter von 46 Jahren an einem Herzinfakt verstorben. Der in Bayburt in der Türkei geborene Türker spielte in der Jugend für den SSV Reutlingen. Mit den B-Junioren des Kreuzeiche-Clubs gewann er die württembergische Meisterschaft, ehe der technisch beschlagene und torgefährliche Stürmer zum VfB Stuttgart wechselte.

Die Offenbacher Kickers trauern um Suat Türker. Unser langjähriger Stürmer ist heute im Alter von 46 Jahren überraschend verstorben. Die OFC-Familie trauert mit den Verbliebenen und ist in Gedanken bei Suat Türkers engen Freunden und Verwandten. Ruhe in Frieden, Suat! pic.twitter.com/9Oq3ox1bfl — Kickers Offenbach (@OFC_offiziell) February 12, 2023

Danach ging Türker in die türkische Süper Lig zu Istanbulspor (9 Spiele). Später heuerte er unter anderem noch bei Bayern München II, dem SC Freiburg, der TSG Hoffenheim und dem SV Wehen Wiesbaden an. Seine erfolgreichste Zeit hatte der Stürmer bei Kickers Offenbach. Mit den Hessen stieg er 2005 in die 2. Liga auf. 2012 beendete er seine Karriere bei der zweiten Mannschaft der Kickers und wurde Trainer. Zunächst bei Hessenligist Viktoria Griesheim, später bei Sechstligist Dersim Rüsselsheim. (GEA)