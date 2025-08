Die zwei Gesichter des SSV Reutlingen

Steht dem SSV am Samstag in Neckarsulm nicht zur Verfügung: Luca Plattenhardt (rotes Trikot).

VILLINGEN. Was kann der SSV Reutlingen in der Fußball-Oberliga-Saison 2025/26 erreichen? Die Kurzantwort: Wenn sich die Schützlinge von Trainer Alexander Strehmel am Spiel beteiligen, recht viel. Dann können sie gegen jeden Gegner gewinnen. Wenn sie sich allerdings eine Halbzeit lang wie das Kaninchen vor der Schlange verstecken, dann kommen die Nullfünfer auch in dieser Runde über Mittelmaß nicht hinaus.

Beim Auftaktspiel am Freitag beim FC 08 Villingen mussten sich die Reutlinger nach einer 3:0-Pausenführung mit 3:4 geschlagen geben. Den Drei-Tore-Vorsprung bis zum Seitenwechsel hatten sich die Mannen um Kapitän Marcel Binanzer, der in der MS-Technologie-Arena mit zahlreichen Paraden glänzte, redlich verdient. Der SSV war giftig, zweikampfstark, kombinationssicher und stresste die Villinger. Das Strehmel-Team überrumpelte den Regionalliga-Absteiger. Riccardo Gorgoglione, Konstantinos Markopoulos und Leander Vochatzer schossen eine scheinbar komfortable 3:0-Führung heraus. Die Reutlinger hatten zudem Pech, dass ein Schuss von Vochatzer an den Pfosten klatschte. »Genau so wollten wir spielen«, erklärte Innenverteidiger Jonas Vogler.

Zu ängstlich agiert

Was dann allerdings in der zweiten Hälfte passierte, gab Rätsel auf. Der SSV war behäbig, zweikampfschwach, ein Kombinationsspiel fand nicht mal im Ansatz statt. Wenn sich ausnahmsweise ein Reutlinger den Ball erkämpfte, suchte er einen Nebenmann, fand aber keinen anspielbaren Mitspieler. Also: Ball nach vorne dreschen. Ins Niemandsland. »Wir waren ängstlich und sind nur im Raum gestanden«, stellte Strehmel fest.

Die Reutlinger können zwei Argumente ins Feld führen, die ihnen nach der Pause Striche durch die Sieges-Rechnung machten. Zum einen stand der SSV ab der 33. Minute nur noch mit zehn Mann auf dem Platz, nachdem Sladan Puseljic mit der Roten Karte bedacht worden war. Zudem war der Eckstoß, nach dem Marcel Sökler in der 49. Minute zum 1:3 verkürzte, äußerst fragwürdig. Dennoch: So phlegmatisch wie in Durchgang zwei dürfen sich die Reutlinger nicht präsentieren.

Plattenhardt fehlt in Neckarsulm

Vor dem zweiten Punktspiel am Samstag (17 Uhr) beim ambitionierten Aufsteiger Türkspor Neckarsulm muss sich Strehmel Gedanken um seine Abwehrformation machen. Der Grund: Rotsünder Puseljic und Rechtsverteidiger Plattenhardt fallen aus. Der ehemalige Homburger Regionalliga-Kicker Plattenhardt befindet sich in den Flitterwochen. »Das ist einmal im Leben. Normalerweise fehle ich nie«, betonte der 27-Jährige. (GEA)