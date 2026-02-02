Der SSV Reutlingen verstärkt sich mit dem Stürmer Marcel Sökler

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen verpflichtet zur Winterpause Marcel Sökler und verfolgt mit diesem Transfer klar das Ziel, sich in der Rückrunde aus der unteren Tabellenregion zu lösen. Das gab der Fußball-Oberligist in einer Pressemitteilung am Montag bekannt.

»Wir reagieren erneut auf die angespannte Personalsituation. Uns war wichtig, einen fitten und erfahrenen Spieler zu holen, der in der aktuellen Phase Verantwortung übernehmen kann«, erklärt Christian Grießer, Sportlicher Leiter des SSV Reutlingen. Nach guten Gesprächen mit dem Spieler folgte am Sonntag die interne Abstimmung mit dem Aufsichtsrat. Am Montag ging es dann schnell, beide Seiten einigten sich über die Details. Der SSV bedankt sich beim abgebenden Oberliga-Konkurrenten FC 08 Villingen für die reibungslose Abwicklung des Transfers. In der bisherigen Saison traf der Torjäger in 19 Ligaspielen zehn Mal und steuerte eine Vorlage bei.

Marcel Sökler blickt mit großer Motivation auf seine neue Aufgabe an der Kreuzeiche: »Der SSV Reutlingen ist ein Verein mit großer Tradition und klaren Zielen. Ich freue mich auf diese Aufgabe und werde alles daran setzen, meine Erfahrung einzubringen und dem Verein dabei zu helfen, diese Ziele zu erreichen.« (pm)