3:1 in Gmünd - dritter Saisonsieg für den SSV Reutlingen

SCHWÄBISCH GMÜND. Philipp Reitter war glücklich. Glücklich über den dritten Saisonsieg nach zuletzt drei Niederlagen in Serie. Der Trainer des Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen war nach dem 3:1 (2:1) beim 1. FC Normannia Gmünd überaus zufrieden mit seinen Schützlingen. Er wollte aber nicht alles rosarot malen und sagte: »Das war eine ordentliche Leistung. Wir haben den Sieg sehr verdient eingefahren.« Er stellte aber auch fest, dass es »etwas nervig« gewesen sei, dass sein Team die Partie nicht frühzeitig zu ihren Gunsten entschied und deshalb bis in die Nachspielzeit hinein zittern musste.

Der SSV legte einen Blitzstart hin und durfte bereits nach drei Minuten einen Treffer bejubeln. Nach einer Ecke für Gmünd schalteten die Reutlinger sehr gut um. Riccardo Gorgoglione setzte schließlich Jonas Meiser in Szene, der mit links flach ins Eck traf. Die Gäste waren aber offensichtlich dermaßen berauscht über ihren Führungstreffer, dass es im Gegenzug im eigenen Gehäuse klingelte. Nico Molinari glich für Gmünd in Minute vier zum 1:1 aus. »Da hatten wir ein Abstimmungsproblem«, erklärte Reitter.

Insgesamt habe seine Elf in den ersten 45 Minuten Vieles richtig gemacht und einige feine Kombinationen gezeigt. In der 33. Minute markierte Gorgoglione nach Vorarbeit von Tom Schiffel das 2:1 für den SSV. Nach 37 Minuten hatten die Reutlinger Glück, als Fabijan Domic den Ball an den Pfosten setzte. Pech für Reutlingen: Ein Schuss von Meiser wurde auf der Torlinie geklärt. Eine weitere sehr gute Gelegenheit vergab Tobias Dierberger.

In der zweiten Hälfte drückte Gmünd auf den Ausgleich und operierte vorwiegend mit langen Bällen. »Da mussten wir einige brenzlige Situationen überstehen«, berichtete Reitter. Auf der anderen Seite hätte der SSV bei seinen Konterangriffen frühzeitig mit dem dritten Tor für die Vorentscheidung sorgen können. Gorgoglione, der erstmals in einem Punktspiel in der Startformation stehende Youngster Tom Ruzicka, Daniel Breuninger und Dierberger ließen gute Möglichkeiten liegen. Das 3:1 fiel in der vierten Nachspielminute durch Yannick Toth.

Mit dem dritten Saisonsieg - zuvor gab es ein 3:0 zu Hause gegen Hollenbach und ein 3:2 in Zuzenhausen - verbesserte sich der SSV in der Tabelle vom 15. auf den 13. Platz. Am Samstag, 5. Oktober (15.30 Uhr), gastiert der TSV Essingen in der Achalmstadt. (GEA)