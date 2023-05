1:2 bei Großaspach: Nackenschlag für SSV Reutlingen in der Nachspielzeit

Bitte aktivieren Sie Javascript

GROSSASPACH. »Wir haben unverdient verloren«, stellte Reutlingens Trainer Maik Stingel tief enttäuscht fest. Und fügte im nächsten Atemzug hinzu: »Wenn man in der 92. Minute einen auf den Deckel kriegt, fällt es einem schwer, etwas zu sagen.«

In der zweiten Nachspielminute flankte Großaspachs Innenverteidiger Marco Manduzio, sechs Meter vor dem SSV-Gehäuse stieg Nico Engel hoch und versenkte den Ball mit einem wuchtigen Kopfstoß. Damit war die 1:2-Niederlage der Reutlinger perfekt. Zuletzt mussten sich die Stingel-Schützinge bereits dem 1. Göppinger SV (0:1) und dem FC 08 Villingen (3:4) knapp geschlagen geben. Der SSV ist nun seit fünf Spielen sieglos (zwei Punkte) und fiel in der Tabelle auf den 13. Platz zurück. Fünf Teams liegen hinter dem SSV. Da aus der Regionalliga Südwest mit allergrößter Wahrscheinlichkeit keine Mannschaft in die Oberliga Baden-Württemberg runterkommt, steigen aus dem baden-württembergischen Oberhaus maximal drei Clubs ab. Falls der Zweite (mit ziemlicher Sicherheit die SG Großaspach) via Aufstiegsrunde den Sprung in die Regionalliga schafft, steigen sogar nur zwei Teams aus der Oberliga ab.

Nach einem Patzer des Großaspachers Hakan Kutlu erzielte der zurzeit bärenstark auftrumpfende Riccardo Gorgoglione in der neunten Minute das Reutlinger Führungstor. Gorgoglione hat nun 13 Saisontreffer zu Buche stehen. Engel glich für Großaspach in der 18. Minute mit einem sehenswerten Drehschuss aus 14 Metern zum 1:1 aus. Der A-Jugendliche Engel brachte später sein Team sogar auf die Siegerstraße.

Bitter für die Nullfünfer: Der SSV war über die gesamte Spielzeit hinweg mindestens gleichwertig, hatte ein Chancenplus, ein Eckballverhältnis von 7:0 und auch Pech: Nach einer Ecke von Gorgoglione klatschte ein Kopfball von Vladan Djermanovic (37. Minute) an den Pfosten Pech. (GEA)