1:1-Unentschieden des SSV Reutlingen in Neckarsulm

NECKARSULM. Die Reutlinger Oberliga-Fußballer haben im zweiten Saisonspiel den ersten Punkt auf die Habenseite gebracht. Beim Aufsteiger Türkspor Neckarsulm erkämpfte sich der SSV ein 1:1 (1:0)-Unentschieden. Wie bereits bei der 3:4-Auftakt-Niederlage in Villingen, als die Reutlinger eine 3:0-Halbzeitführung aus der Hand gaben, hatte das Team von Trainer Alexander Strehmel in der ersten Hälfte das Zepter in der Hand. »Wir hätten zur Pause auch 2:0 führen können«, stellte Strehmel fest. Im zweiten Durchgang allerdings war lange Zeit Neckarsulm klar tonangebend. Betrachtet man die Spielanteile, war das Remis letztlich ein gerechtes Ergebnis.

Vor 450 Zuschauern vergab in der Anfangsphase Jonas Meiser eine Riesenchance für die Reutlinger, die schließlich in der 24. Minute in Führung gingen. Leander Vochatzer setzte Ben Schaal in Szene, der passte von der linken Seite mustergültig nach innen, wo Riccardo Gorgoglione per Kopfball erfolgreich war.

»Reutlingen war in der ersten Halbzeit besser, wir in der zweiten«

Neckarsulm kam in der 63. Minute per Strafstoß zum Ausgleich, an dem zwei Ex-Reutlinger beteiligt waren. Der ehemalige SSVler Julian Grupp, bei Türkspor als Spielertrainer tätig, was in der Oberliga eine absolute Seltenheit ist, wurde von Johannes Wally zu Fall gebracht. Den Strafstoß verwandelte Cristian Giles, der in der Saison 2018/19 für Reutlingen auf Torejagd ging. War es ein Elfmeter? Strehmel, Co-Trainer Daniel Bogdanovic und mehrere SSV-Spieler schworen Stein auf Bein, dass Wally kein Foulspiel begangen habe. "Wally hat ganz klar den Ball gespielt", so Strehmel. Neben Grupp und Giles stand bei Neckarsulm mit Marco di Biccari ein weiterer ehemaliger Akteur der Nullfünfer auf dem Platz. Der 42-Jährige wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt und sorgte auf der rechten Außenbahn für viel Schwung. »Reutlingen war in der ersten Halbzeit besser, wir in der zweiten«, lautete das Fazit von di Biccari.

Da beim SSV von acht Abwehrspielern fünf nicht zur Verfügung standen, musste Strehmel bei der Aufstellung tief in die Trickkiste greifen. Der etatmäßige offensive Mittelfeldspieler Marlon Gangloff vertrat Luca Plattenhardt (Flitterwochen) als Rechtsverteidiger. Yannick Toth, normalerweise als Sechser agierend, ersetzte in der Innenverteidigung Sladan Puseljic (Rotsperre). Toth rückte nach 67 Minuten ins defensive Mittelfeld, als Jonathan Hageloch für Nedim Pepic eingewechselt wurde. Youngster Hageloch bildete fortan zusammen mit Jonas Vogler das Innenverteidiger-Duo. (GEA)