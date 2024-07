Zweitliga-Frauen der SG Tübingen/Reutlingen bezwingen die Leipzig Hawks

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der 2. Bundesliga haben die Footballerinnen der SG Tübingen/Reutlingen das Heimspiel gegen die Leipzig Hawks vor 250 Zuschauern mit 19:18 (6:12) gewonnen. Für das Team von Trainer Moritz Lindmeier war es der zweite Sieg im dritten Spiel. »Es war ein hart erkämpfter Erfolg. Leipzig hat es uns schwer gemacht, nur durch eine absolute Teamleistung konnten wir das Spiel noch drehen«, erzählte Lindmeier. Bis ins letzte Viertel lag die Spielgemeinschaft in Rückstand. Final war es Lea Wißler, die mit einem Touchdown den 19:18-Sieg erzielte. Die anderen Punkte der Gastgeberinnen gelangen ebenfalls Wißler und Ellen Geyer per Touchdown sowie ein Extrapunkt von Kim Arnold.

Das U 19-Team der SSV Reutlingen 05 Eagles wartet in der Regionalliga weiter auf den ersten Sieg. Im sechsten Saisonspiel musste sich die Mannschaft von Trainer Michael Kurz Tabellenführer Holzgerlingen Twister mit 0:32 (0:2) geschlagen geben. »Das Ergebnis sieht deutlicher aus als es war. Von uns war es wohl die beste Saisonleistung«, sagte Kurz. Zur Pause lagen die Eagles nur mit 0:2 im Rückstand, in der zweiten Halbzeit wurde viel riskiert. Gemeinsam mit Aalen liegen die Eagles am Tabellenende. Das U 19-Team spielt nun gegen Nürnberg und dann gegen Aalen am letzten Spieltag. Nur der Letzte steigt ab. »Gegen Aalen zählt es dann«, so Kurz. (GEA)