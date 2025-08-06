Wie der Reutlinger Boxer Victor Daniel jetzt angreifen will

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Victor Daniel greift an. Im Sinne des Wortes. »Ich habe noch fünf Jahre vor mir, um etwas zu reißen«, erklärt der 33 Jahre alte Reutlinger Boxer. Derzeit ist er doppelt gefordert - zum einen bereitet er sich auf seinen nächsten Kampf vor, zum zweiten ist er auch als Organisator gefordert. Am 8. November steigt in der Motorworld in Metzingen eine Veranstaltung, bei der Daniel den Hauptkampf bestreitet. »Vielleicht gibt es einen Titelkampf.« Bei diesem Event zeigen im ersten Teil die Amateurboxer ihr Können, dann sind die Kickboxer und am Ende die Profi-Boxer an der Reihe.

»Ich bin derzeit auf der Suche nach Sponsoren für diesen Kampfabend«, erzählt der Schwergewichtler, der bis dahin sein Kampfgewicht von 110 Kilogramm auf die Waage bringen will. Daniel bezeichnet sich als Profi-Boxer, ist auch erfolgreich unterwegs, kann aber mit den Box-Einkünften seinen Lebensunterhalt noch nicht bestreiten. »Es wäre schön, wenn ich den Sprung in den Vollprofi-Bereich schaffen könnte.«

Erste Trainingseinheit ab 6.30 Uhr

Die Tage des in Orschel-Hagen wohnenden Athleten sind mehr als ausgefüllt. Wie sieht bei ihm ein normaler Wochentag aus? Um 6.30 Uhr absolviert er seine erste Trainingseinheit (»entweder Kraft- oder Lauftraining«). Danach ist er als Projekt-Manager acht bis neun Stunden im Einsatz. Abends absolviert er eine Boxeinheit. Mit reinpacken in seinen Tagesablauf muss er noch die organisatorischen Aufgaben für den Kampfabend.

Im März hat Daniel in der Motorworld sein erstes Event ausgerichtet. »Es waren knapp 1.000 Zuschauer da. Ich habe ein gutes Feedback erhalten«, blickt er zufrieden zurück. Zufrieden war er auch mit seinem Auftritt im Ring. Daniel hat gewonnen. Wie bislang immer als Profi. Zehn Mal stand er einem Kontrahenten gegenüber, zehn Mal siegte er. In sechs Kämpfen wurde ein K.o.-Erfolg notiert, vier Mal gewann er nach Punkten. Derzeit ist er im Schwergewicht die Nummer 21 in Deutschland. »Ich war schon in den Top Ten«, blickt er zurück. Auch als Amateur und Jugendlicher verbuchte er zahlreiche Erfolge. Für den VfL Pfullingen startend holte Daniel mehrere Landestitel. Nun will der gebürtige Reutlinger Gas geben und sich für höhere Aufgaben empfehlen.

Noch hat er fünf Jahre vor sich, in denen er etwas reißen möchte ... (GEA)