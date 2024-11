TSV Dettingen: Iosif Toulkeridis in Topform

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bittere Pille für die Tischtennis-Frauen des FC Mittelstadt. Der Landesliga-Aufsteiger musste sich bei der bisher punktlosen TTG Unterreichenbach-Dennjächt mit 4:8 geschlagen geben. Für Mittelstadt, mit 4:8 Punkten Tabellenfünfter, holten Katja Knecht, Rosemarie Klein und Mona Kirchschlager jeweils einen Einzelpunkt. Zudem gewann das Doppel Knecht/Eva Rist.

Kuriosum in der Landesklasse: Der TSV Dettingen spielte am Samstag nachmittags bei der TG Schwenninngen II 8:8-Unentschieden und holte am Abend gegen die Schwenninger Erste ebenfalls ein 8:8. Für Dettingen waren es wichtige Zähler im Abstiegskampf. Überragend bei den Ermstälern agierte Spitzenspieler Iosif Toulkeridis, der alle vier Einzel gewann und dabei nur einen Satz abgab. In beiden Begegnungen verloren die Dettinger das Abschlussdoppel. Einmal durften Toulkeridis/Wolfgang Romer ran, einmal zog das Duo Mathias Bubeck/Michael Weiblen den Kürzeren.

In der Frauen-Landesklasse gewann der TSV Eningen das Derby gegen den TTC Reutlingen mit 8:2. Interessant: Dieses Duell gab es in früheren Zeiten in der Verbandsliga. Für Landesliga-Absteiger Eningen holten Britta Kregel, Margret Kregel und Lea Kreppenhofer 6:0 Einzelpunkte. (kre)