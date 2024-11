TSV Betzingen vorne dabei

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Tischtennis-Frauen des TSV Betzingen mischen in der Verbandsliga vorne mit. Nach dem 8:6-Sieg bei der Spvgg Weil der Stadt stehen 8:2 Punkte auf dem Konto. Platz zwei. »Wir haben einen Super-Teamgeist und treten mannschaftlich sehr geschlossen auf«, betont Mannschaftsführerin Ingrid Reiner. Die Meisterschaft sei aber kein Thema, weil »der TTC Mühringen eine Klasse für sich ist und auch unbedingt aufsteigen will«. In Weil der Stadt holten Betzingens Spitzenspielerin Vanessa Völzke, Reiner und Susanne Bley je zwei Einzelpunkte. Liga-Rivale TuS Metzingen verlor beim TSV Herrlingen II mit 5:8. Anja Brodbeck gewann ihre drei Einzel und hat nun eine Bilanz von 14:0 Siegen. Die restlichen beiden Zähler für Metzingen holte Andrea Skokanitsch.

Männer-Verbandsligist TuS Metzingen musste sich beim TTC Ottenbronn mit 3:9 geschlagen geben und wird in der Tabelle weiterhin als Vorletzter geführt. Für Metzingen gewannen Marc und Martin Skokanitsch. Zudem gewannen sie ihr gemeinsames Doppel. Für die TuS wäre in dieser Begegnung durchaus ein besseres Ergebnis möglich gewesen, gingen doch vier Fünfsatz-Spiele verloren. In der Landesliga war der Aufsteiger TB Metzingen beim 1:9 gegen Spitzenreiter TTV Gärtringen chancenlos. Der Ehrenpunkt ging auf das Konto von TB-Spitzenspieler Markus Brodbeck. (kre)