Trainertandem Reitter und Joost übernimmt das Oberliga-Team des SSV Reutlingen

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen präsentiert sein neues Trainerteam: Das Duo Philipp Reitter und Rasmus Joost wird ab sofort die sportlichen Geschicke der ersten Mannschaft leiten. Das gab der Club am Mittwochabend bekannt. Am 20. Dezember hatte sich der SSV von Trainer Maik Stingel getrennt. Unter ihm hatte das Team in 18 Spielen 19 Punkte eingeheimst und wird in der Tabelle in dem 18er-Feld als 15. notiert. Der Rückstand auf Platz zwölf, der definitiv zum Klassenverbleib reicht, beträgt bereits sechs Punkte, wobei der SSV noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat.

Beide Trainer kennen sich bereits seit Jahren, insbesondere durch ihre erfolgreiche Zusammenarbeit in der vergangenen Saison mit der U19 des SSV in der A-Junioren Bundesliga. »Die Entscheidung für das Trainerduo stellt für uns eine Lösung dar, die die Fortführung des sportlichen Gesamtkonzeptes des Vereins sicherstellt. Es geht jetzt um die unmittelbare Wirkung und den ersehnten sportlichen Erfolg, aber auch um das, was wir über die Saison hinaus weiterhin vorantreiben wollen«, sagt Sportvorstand Christian Grießer in einer Mitteilung des Vereins.

Joost und Reitter sind Sportwissenschaftler und Gymnasiallehrer

Joost (A-Lizenz) und Reitter (B-Lizenz) sind beide Sportwissenschaftler und Gymnasiallehrer an Schulen in der Region. Philipp Reitter, derzeitiger Übergangskoordinator des Vereins, wird zudem bis April die Uefa-A-Lizenz absolvieren.

»Klar ist, dass wir uns der vor uns liegenden Herausforderungen bewusst sind und gemeinsam mit unserem Team diese schwierige Situation meistern wollen. Es ist unsere Überzeugung, dass wir die Klasse halten. Wir freuen uns auf diese Aufgabe und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen«, so Reitter und Joost.

Bei der Hallenfußballgala im Sindelfinger Glaspalast werden Reitter und Joost das erste Mal an der Seitenlinie stehen. Trainingsauftakt der Vorbereitungsphase ist am 18. Januar. Das erste Pflichtspiel steht am Samstag, den 24. Februar, in Holzhausen an. (pm)