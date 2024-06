Swim & Run geht in Reutlingen zum zehnten Mal an den Start

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstag steigt die zehnte Auflage des Reutlinger Swim & Run im Freibad Markwasen. »Unsere Veranstaltung findet diesmal nicht wie gewohnt am Freitagnachmittag statt«, sagt Christoph Klumpp vom Ausrichter, der Abteilung Schneesport und Triathlon der TSG Reutlingen. »Dies dürfte für die Berufstätigen von Vorteil sein«, fügt Klumpp hinzu. Der erste Startschuss für die Schüler erfolgt um 10 Uhr. Auch in diesem Jahr werden Strecken zwischen 25 Meter Schwimmen mit 400 Meter Laufen für die Jüngsten (Schüler D, ab 6 Jahre) bis zu 400 Meter Schwimmen und einem abschließenden 4-Kilometer-Lauf für die A-Jugendlichen bis hin zu den Erwachsenen angeboten.

Neu ist die Staffel-Wertung. Ein Team (Frauen, Männer oder gemischt) aus zwei Startern kann als Staffel an den Start gehen. Geschwommen wird im 50-Meter-Becken des Freibades, bevor es quer durchs Freibadgelände auf die Runde der benachbarten Rindenschrotbahn geht. Die Laufstrecke besteht aus einem Mehrrundenkurs, auf dem immer wieder durch das Freibad gelaufen wird. Außerdem ist die Veranstaltung Teil des Regio-Cups Stuttgart. Zusammen mit zwölf Wettkämpfen in der Sportregion Stuttgart kann man sich hier in der Gesamtwertung platzieren. (GEA)