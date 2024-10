Siege und drei Meistertitel für den 1. RMC Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In Reutlingen ist Nils Fauser zwar allen Konkurrenten davongefahren, zum Meister reichte es aber dann doch nicht. Der Pilot vom 1. RMC Reutlingen gewann am Samstag beide Wertungsläufe beim letzten Rennen um den BW-Cup – mit einem Abstand von mehreren Sekunden. Nicht einmal ein Sturz konnte den Vierzehnjährigen aufhalten. Weil sein Motorrad in vorherigen Rennen teilweise den Dienst quittiert hatte, kam er insgesamt allerdings nur auf den dritten Platz der Rennserie. Sonst hätten die Reutlinger Motocrosser in allen vier Jugend-Klassen diese Saison den Meistertitel geholt: Bei den 125er setze sich Tom Militzer an die Spitze, den Vize-Titel holte mit Felix Ankele ebenfalls ein RMCler, bei den 65ern siegte Noah Moosherr und in der kleinsten Klasse (50) war Ben Maier uneinholbar, den Vize-Titel sicherte sich noch sein Vereinskollege Elias Müller. »Der 1. RMC Reutlingen ist der stärkste Jugendclub in diesem Bundesland«, freute sich der Ehrenpräsident Michael Saur über das Ergebnis.

Uneinholbarer Youngster

Bei besten Bedingungen wurde das 30. Reutlinger ADAC Jugend-Motocross auf der Heimstrecke ausgetragen. Rund 130 Fahrer waren am Start. Erstaunliche 27 Sekunden vor allen anderen Konkurrenten rauschte Ben Maier beim zweiten Wertungslauf ins Ziel. »Mal schauen, was die Zukunft für ihn bringt«, raunte der Rennkommentator beeindruckt ins Mikrofon. Der Achtjährige wäre auch im Bundesendlauf Spitze gewesen, hätte ihn ein Sturz im Finale nicht aus der Bahn geworfen. »Springen macht mir am meisten Spaß«, sagte er. Im nächsten Jahr wird er auf die 65er umsteigen. »Dann wird es wieder spannend«, erklärte sein Vater Ralf Maier. Auch Noah Moosherr punktete kontinuierlich im BW-Cup. Der Elfjährige krönte seine letzte Saison in der Klasse 65 mit dem Meistertitel und ist damit über seine Ziele hinausgeschossen.

Siegreiche Reutlinger (von links): Elias Müller, Felix Ankele, Ben Maier, Noah Moosherr, Phil Schwarz, Tom Militzer und Nils Fauser. Foto: Verein

Nur mit den Ergebnissen am Samstag in Reutlingen – einem dritten und einem zweiten Platz – war er weniger zufrieden. In Deutschland gehört Noah Moosherr mit einem neunten Platz bei der deutschen Meisterschaft zu den Top-Ten-Motocrossern, 2025 wird er eine Klasse höher starten. »Ich hatte einen Heimvorteil«, kommentierte Tom Militzer seine beiden souveränen Siege in Reutlingen. Die Strecke sei top gerichtet gewesen, bei den Starts sei er gut weggekommen, »es hat viel Spaß gemacht«, fasste der 16-Jährige das Finale zusammen. Obwohl er zwei Rennen im BW-Cup verpasste, weil er auch bei der deutschen Meisterschaft gestartet ist (dritter Platz), holte er sich den Gesamtsieg. Für ihn ist es »ein cooler Abschluss«: Gleich beim nächsten Training wird Tom Militzer auf einer 250er unterwegs sein. Im kommenden Jahr startet er in der Open-Klasse und wieder bei der deutschen Meisterschaft.

Für Felix Ankele war der Reutlinger Renntag nur »ok«, schließlich kam er beim zweiten Lauf erst als Sechster ins Ziel. Zufrieden könne er trotzdem sein, räumte er ein: Immerhin wurde er als mit 14 Jahren jüngster Pilot und gleich in seiner Rookie-Saison in der Klasse 125 Vize-Meister. Nach einer Pause geht für ihn – wie für seine Kollegen – die Vorbereitung auf die nächste Saison im Winter los. »Man sieht, dass sich unsere Jugendarbeit auszahlt«, freute sich Clubchef Florian Allramseder über die Ergebnisse. Beim Senioren-Rennen fuhr Mirco Rether (Sulzberg) beide Siege ein. (GEA)