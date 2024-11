118 Seilspringer, sprich Rope Skipper, aus dem gesamten süddeutschen Raum haben in Röhlingen ihre Gau-Meisterschaften ausgetragen. Vom Achalm-Gau sprangen 14 Sportlerinnen aus Dettingen und Donnstetten um den Einzug ins Landesfinale. Vier traten zusätzlich außer Konkurrenz an.

Finja Kalmbach vom TSV Dettingen hat in der Altersklasse 2 den ersten Platz belegt und sich mit 1.105 Punkten den Einzug ins Landesfinale gesichert. Foto: Privat Finja Kalmbach vom TSV Dettingen hat in der Altersklasse 2 den ersten Platz belegt und sich mit 1.105 Punkten den Einzug ins Landesfinale gesichert. Foto: Privat

