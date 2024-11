Reutlinger Eagles machen das Dutzend voll

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Reutlinger Black Eagles feierten in der Eishockey-Baden-Württembergliga einen 12:0-Kantersieg gegen das 1b-Team des Heilbronner EC. Allerdings taten sich die TSGler anfangs schwer und fanden nicht in das Tempo, das sie in der Partie zuvor gegen Bietigheim Steelers 1b an den Tag legten. So dauerte es bis zur elften Minute, bis Kapitän Martin Cervenka zur Führung traf.

Im Mitteldrittel spielten die Eagles dann immer befreiter auf und den Gästen aus Heilbronn fiel es zunehmend schwerer, ihr Spielsystem umzusetzen. Es folgten Tore durch Flynn Schäuffele, Martin Cervenka, ein Doppelpack durch Marek Rubner und ein weiterer Treffer durch Erik Schellenberg. Die Gäste hatten den Reutlinger Kufencracks nun nichts mehr entgegenzusetzen. Erik Schellenberg, Jesper Leis, Aisdan Alfonso, Devon Pepin Marek Rubner und Martin Cervenka machten das Dutzend voll und sorgten für den deutlichen 12:0-Endstand.

Mehr Gegenwehr wird die Reutlinger vermutlich am kommenden Samstag im Rückspiel beim Tabellenführer der Gruppe B, den Baden Rhinos aus Hügelsheim, erwarten. Das Hinspiel gewannen die Rhinos in Reutlingen bereits mit 7:2, vor großer heimischer Kulisse werden sie auf ein höheres Ergebnis drängen. (GEA)