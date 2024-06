Reinhard Lengsfeld sagte nach acht Jahren als Vorsitzender des Tischtennis-Bezirks Alb Servus. Er übergab den Staffelstab an Rainer Jäger. Was beim Bezirkstag in Seebronn sonst noch passierte.

Neuer Vorsitzender des Tischtennis-Bezirks Alb: Rainer Jäger. Foto: Foto: privat Neuer Vorsitzender des Tischtennis-Bezirks Alb: Rainer Jäger. Foto: Foto: privat

