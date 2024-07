Münsinger gewinnt Alb-Gold-Trophy

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Haken dran – so lautet das Fazit von Uwe Hardter von der TSG Münsingen nach seinem Sieg am Sonntag bei der Alb-Gold-Trophy. Bei den Frauen gab es auf der 80 Kilometer langen Runde mit Lena Mautsch vom TSV Böbingen eine überlegene Gewinnerin. Herbstliches Wetter in der Nacht und am Morgen sorgten für schwierige Bedingungen für die rund 500 Mountainbiker.

Nach wiederholt starken Regenfällen hatte sich die Strecke auf der Kuppenalb von Trochtelfingen nach Meidelstetten in eine teilweise sehr schmierige und schlammige Angelegenheit verwandelt. Vom einstigen Herbstklassiker waren solche Bedingungen bekannt. Nach dem Wechsel in den Sommer hatte das Organisationsteam um Matthias Klumpp vom Nudelhesteller Alb-Gold mit den Helfern der Vereine TSV Mägerkingen, TSG Münsingen und SSV Meidelstetten dies so nicht erwartet.

Trochtelfingens Bürgermeisterin Katja Fischer schickte die Frauen und Männer auf die Strecke mit knapp 700 Höhenmeter. Nach neutralisiertem Start auf den ersten zwei Kilometern durften ab der Abzweigung ins Hasental die ersten Attacken gesetzt werden. »Wir haben uns für diese Startvariante entschieden, um gleich die Hektik aus dem Rennen zu nehmen und Stürze auf den ersten Metern zu vermeiden«, berichtet Klumpp. Das Konzept ging sehr gut auf und wurde gelobt.

Favorit Uwe Hardter hatte sich mit Levin Winz ((Team Sülzle Baukonzept) und Simon Kempf (Mühlheim an der Donau) ziemlich schnell vom Feld abgesetzt. Klar war bereits zu diesem Zeitpunkt, dass aus dieser kleinen Gruppe der Sieger kommen musste. Hardter schaffte am Ende, was er sich bei seinen zahlreichen Teilnahmen am Klassiker bisher nicht erfüllen konnte. Mit Abstand fuhr er auf die Zielgerade vor dem Kundenzentrum ein und konnte sich in 2:48:15 Stunden zum ersten Mal als Sieger feiern lassen. »Ich bin sicher zwanzig Mal oder mehr die Alb-Gold-Trophy im Herbst gefahren, aber das heute waren die härtesten Bedingungen«, war sein Kommentar im Ziel.

Paulina Lange die Schnellste

Der zweite Platz ging an Simon Kempf (2:48:47), gefolgt von Levin Winz (2:51:03). Bei den Frauen hieß die überlegene Siegerin Lena Mautsch. Sie benötigte 3:36:10 Stunden und gewann vor Sinah Lier (TSG Münsingen/3:44:13). Neben dem Klassiker über die lange Distanz gab es drei weitere Rennen im Rahmen des Marathon-Events. Auf der Single-Distanz (40 Kilometer) siegte bei den Männern Niklas Scherer (Team Dowe Simplon) in 1:23:49 Stunden. Bei den Frauen setzte sich Lisa Spröder (Team Sülzle Baukonzept) ebenfalls klar in 1:42:37 durch.

Für die Jugend und Einsteiger wurde ein Mini-Marathon angeboten. Schnellste war die Juniorin Paulina Lange (WSV Mehrstetten). Sie benötigte 1:13:05 Stunden für die 30 Kilometer. Bei den Jungs war ebenfalls ein Junior der Tagesschnellste. Felix Heinemann (MTB Teck) gewann in 1:05:47 Stunden.

Seit vier Jahren wird auch ein Gravel-Rennen ausgetragen. Triathlet Simon Angstenberger (Stuttgart) siegte in 1:31:45 Stunden. Schnellste Frau auf den schmaleren Reifen war Nadine Santa aus Waldshut-Tiengen (1:46:02). (GEA)