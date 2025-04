Leander Winter über seine Rückkehr zu den Reutlingen Eagles

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Leander Winter ist zweifelsohne der bekannteste Name bei den Zugängen von Regionalligist SSV Reutlingen 05 Eagles. Der 23-Jährige spielte in den vergangenen beiden Spielzeiten in der European League of Football (ELF), der besten Football-Liga in Europa. Dort lief der Passempfänger für die Stuttgart Surge, Munich Ravens und Leipzig Kings auf. In der Saison 2022 zählte der in Betzingen wohnende Wide Receiver zu den auffälligsten Akteuren im Team von Trainer Michael Häring beim Debüt der Achalmstädter in der Regionalliga. »Ich bin in der ELF ein besserer Spieler geworden«, betont Winter im Gespräch mit GEA-Mitarbeiter Tobias Fischer und spricht über seine Rückkehr nach Reutlingen sowie die Ziele mit den Eagles in dieser Regionalliga-Saison.

Leander, warum sind Sie zu den SSV Reutlingen 05 Eagles zurückgekehrt?

Leander Winter: Das hat vor allem zeitliche Gründe. Der Aufwand in der ELF bei Stuttgart Surge ist wahnsinnig hoch. Sechs bis sieben Trainingseinheiten stehen in der Woche auf dem Programm, dazu kommen die Spiele im In- und Ausland am Wochenende. Neben meinem Studium im Fach Kommunikationsdesign arbeite ich noch 20 Stunden als Werkstudent im Marketing bei der Bäckerei Keim. Für mich war die Entscheidung dann schnell klar, zu meinem Heimatverein nach Reutlingen zurückzukehren.

Was haben Sie in den vergangenen beiden Jahren auf dem höchsten europäischen Level im American Football mitgenommen?

Winter: Ich würde sagen das gesamte Engagement für American Football. Sei es in den vielen Trainingseinheiten, in den Spielen und dem Umgang mit den anderen Mitspielern sowie den Trainern. Insgesamt wird der Football-Sport in der European League of Football auf dem höchsten Level ausgetragen. Diesen Gedanken möchte ich nun mit meiner Erfahrung auch ein wenig bei den Eagles implementieren. Wobei ich sagen muss, dass sich der Verein in den vergangenen zwei Jahren stark verbessert hat. Dazu kommt natürlich auch der sportliche Aspekt, sich gegen sehr gute Spieler bewiesen zu haben. Ich bin in der ELF ein besserer Spieler geworden.

Was sind die Ziele mit den Eagles in dieser Saison?

Winter: Unser klares Ziel ist der Aufstieg. Das steht an vorderster Stelle bei uns allen. Ich denke, dass dieses Ziel auch gut erreicht werden kann, wenn wir unsere Leistung Spiel für Spiel auf den Platz bringen. Unsere Stärke wird die Geschwindigkeit in unserem Spiel sein, wodurch wir in der Defense und in der Offense »Big Plays« auflegen können. Die Qualität im Team ist auf jeden Fall vorhanden. (GEA)