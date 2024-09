Jäckels vom TSV Betzingen »überragende Stärke«

Bitte aktivieren Sie Javascript

INGERSHEIM. Einmal mehr kaum zu bremsen war BMX-Fahrer Marco Jäckel vom TSV Betzingen beim fünften und sechsten Lauf der Bundesliga. In Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) fuhr das Ass der Konkurrenz (Elite National) am ersten Tag davon und damit zu Start-Ziel-Siegen in allen Läufen. Auch am zweiten Wettkampftag demonstrierte Jäckel seine »überragende Stärke«, wie sein Club in einer Pressemitteilung schreibt, in den Vorläufen. Im Finale allerdings brachte er sein Können nicht auf die Strecke, aber auch das reichte zu Rang zwei.

Top-Ergebnisse für Rauch

Den Silber-Platz sicherte sich auch Teamkollege Felix Rauch (Boys 11/12) nachdem er all seine Vorläufe und das Viertelfinale »überragend« gewann. Im Endlauf war nur der deutsche Meister besser. Bereits am Vortag hatte Rauch sich Platz drei erkämpft. Dies gelang auch Elly Rauch (Girls 9/10), nachdem sie bei den Rennen davor jeweils immer siebte geworden war. Einen Medaillen-Rang gab es auch für Phil-Marko Ledusic. Nachdem er am ersten Tag noch auf dem Vierten gelandet war, reichte es im Finale am Tag darauf für Platz drei.

Sein Bundesliga-Debüt gab Luca Armbruster in der Klasse Boys 7/8. Er kam direkt ins Finale und belegte Platz sieben. Bereits am nächsten Sonntag messen sich die BMX-Asse das nächste Mal. Auf dem Programm steht der BW-Cup im Strudelbachtal. (kil)