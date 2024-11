In Stuttgart hat keine öfter in der Dressur gewonnen als Isabell Werth. Auch am Freitag ist die Rekord-Olympiasiegerin im Grand Prix wieder das Maß aller Dinge.

Isabell Werth ist wieder einmal die Top-Favoritin auf den Sieg in der Stuttgarter Weltcup-Dressur. Foto: Buerke/Eibner Isabell Werth ist wieder einmal die Top-Favoritin auf den Sieg in der Stuttgarter Weltcup-Dressur. Foto: Buerke/Eibner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.