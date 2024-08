Hanna Klein von der LAV Tübingen verpasst Olympia-Finale über 5.000 Meter

Bitte aktivieren Sie Javascript

PARIS. Hanna Klein von der LAV Tübingen hat bei den Olympischen Spielen in Paris über 5.000 Meter den Endlauf verpasst. Im Vorlauf am Freitagabend hatte die 31-Jährige keine Chance gegen die Konkurrenz. Die letztjährige Hallen-Europameisterin über 3.000 Meter kam in 15:31,85 Minuten auf nur Platz 14 ihres Vorlaufes. Für den zum Weiterkommen notwendigen achten Rang fehlte Klein mehr als eine halbe Minute. Es gewann Kenias Laufstar Faith Kipyegon in 14:57,56 Minuten.

Um sich einen Platz zu sichern, hätte Klein eine Zeit unter 15 Minuten laufen müssen. Bis zur Marke von 3.000 Metern hielt die gebürtige Pfälzerin in der Verfolger-Gruppe noch gut mit. Dann aber zog das Feld das Tempo an - Klein konnte nicht mehr mithalten. (GEA/dpa)