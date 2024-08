Höchste Saisonniederlage für die Reutlinger Eagles

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die SSV Reutlingen 05 Eagles haben das Heimspiel gegen Regionalliga-Spitzenreiter Biberach Beavers vor 300 Zuschauern deutlich mit 21:56 (14:28) verloren. Mit dem achten Sieg im neunten Spiel errangen die Oberschwaben den Meistertitel. Nach drei Jahren in der Regionalliga kehrt das mit zahlreichen Importspielern bestückte Team von Spielertrainer Oscar Vazquez-Dyer in die zweite Liga zurück. »In der ersten Halbzeit haben wir noch gut mitgehalten. Nach der Pause haben wir in der Defense zu viele Fehler gemacht, was der Gegner zu vielen Punkten ausnutzen konnte«, sagt Eagles-Trainer Michael Häring.

Die Biberacher feierten ausgelassen. »Wir wollten den Aufstieg in Reutlingen klarmachen. Das ist uns mit einem guten Auftritt gelungen. Vor der Saison war dies absolut nicht klar, da wir ein junges und neues Team haben«, sagte der US-Amerikaner Vazquez-Dyer, der auf drei Landsleute sowie ein Brüderpaar aus Australien zählen konnte, die das Spiel prägten.

Die Gäste dominierten die Begegnung von Beginn an. Beavers-Quarterback Michael van Deripe kontrollierte die Partie mit sicheren Würfen auf seine Receiver. Die Defense der Eagles hatte massive Probleme – und dies von Beginn an bis zum Schluss. Dem US-Amerikaner Octavious Carter gelangen vier Touchdowns, dem Australier Corey Jeeves zwei sowie jeweils ein Touchdown von Bruder Thomas Jeeves und Spielmacher van Deripe. Marc Schmauder verwandelte alle acht Extrapunkte für den Sieger.

Noch ein Sieg für Klassenerhalt nötig

Für die Eagles war es die höchste Niederlage, sie benötigen in den verbleibenden zwei Partien noch einen Sieg zum Klassenerhalt. »Wir wollen die Saison mit zwei Siegen beenden«, betont Häring.

In der ersten Halbzeit erzielten die Reutlinger durch Luis List und Pascal Lauber immer wieder Raumgewinne. Quarterback Nelson Stegmaier versuchte zwar alles, seine Passempfänger Nils Wortmann, Carlo Lechner und Will Sigloch wurden von der Defense der Beavers aber ausgeschaltet. Lukas Rometsch verkürzte Ende des ersten Viertels per Touchdown auf 6:14, Pascal Schmitt verwandelte einen von drei Extrapunkten zum 7:14. Rometsch war ein zweites Mal per Touchdown (20:42) erfolgreich, dazu List zum 13:21, dem zwei weitere Touchdowns wegen Teamstrafen aberkannt wurden.

Einen lokalen Gewinner gab es trotzdem. Durch die Kronkorkensammlung der Rohstoffverwertung Reutlingen (RVR) werden 25.000 Euro an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen gespendet, wobei der RVR-Betrag auf den genannten Betrag verdoppelt wurde. »Regionales Engagement ist für uns ein absolutes Herzensprojekt«, sagte Geschäftsführer Benjamin Keim in der Halbzeit bei der Scheckübergabe. (GEA)