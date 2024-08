Guarino und Antonio kommen an die Kreuzeiche zum SSV Reutlingen 05

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kurz vor Schließung des Transferfensters hat der SSV Reutlingen 05 noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Cedric Guarino und Mayimona Antonio hat der Verein zwei wichtige Neuzugänge verpflichtet, die die Mannschaft in der Saison 2024/25 verstärken und für neue Impulse sorgen sollen. »Unser Kader ist nun komplett«, leitet Christian Grießer sein Statement zur Verpflichtung von Guarino und Antonio ein. »Mit Cedric und Moïs verstärken wir unseren Kader und werden für mehr Stabilität in der Defensive sorgen.«

Zurück zu den Wurzeln

Cedric Guarino spielte bereits in der Jugend des SSV und durchlief anschließend die Nachwuchsbereiche der Stuttgarter Kickers, des VfB Stuttgart und des 1. FC Heidenheim. Anschließend wechselte Guarino zur TSG Balingen und stieg 2017/18 in die Regionalliga Süd auf. Seit 2018 kommt der 26-Jährige auf über 80 Einsätze in der Regionalliga Südwest, unter anderem für die Stuttgarter Kickers und den SSV Ulm. »Cedi ist ein Linksfuß, weiß etwas mit der Kugel anzufangen und kann sowohl auf der linken Außenbahn als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Damit passt er perfekt in unser Anforderungsprofil und schließt die Lücke, die Kevin auf seiner Position hinterlassen hat«, kommentiert Grießer die Verpflichtung Guarinos.

Guarino freut sich auf seine Rückkehr an die Kreuzeiche: »Es fühlt sich an, wie nach einer langen Reise nach Hause zu kommen. Die Unterstützung der Fans und das Gefühl, wieder für den SSV zu spielen, sind einmalig. Ich freue mich darauf, meinen Teil dazu beizutragen, die Mannschaft weiter nach vorne zu bringen«.

Mayimona Antonio ergänzt SSV-Hintermannschaft

Der 24-jährige Mayimona Antonio aus Bad Cannstatt wechselt von Pforzheim zum SSV Reutlingen. »Durch die Verletzungen von Tim und Moritz mussten wir uns auch nach einer Verstärkung umsehen. Mit Moïs haben wir einen physisch starken und schnellen Außenverteidiger dazugewonnen. Luca Plattenhardt hat sich als Innenverteidiger bewährt und ist flexibel einsetzbar. Durch der Verpflichtung von Moïs ist unsere Abwehrreihe wieder komplett«, so Grießer über den Neuzugang. Auch Antonio kann es kaum erwarten, für den SSV aufzulaufen: »Ich habe mich für den SSV entschieden, weil mich die Treue der Fans und die Tradition des Vereins beeindruckt haben. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, den Verein wieder an erfolgreiche Zeiten heranzuführen und freue mich auf die Herausforderung.« (pm)