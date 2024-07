Große Personalprobleme bei den SSV Reutlingen 05 Eagles

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Nach vier Wochen Pause greifen die SSV Reutlingen 05 Eagles in der Football-Regionalliga wieder ins Spielgeschehen ein. Am Samstag (15 Uhr) tritt die Mannschaft von Trainer Michael Häring bei den Fellbach Warriors an. Beide Kontrahenten stehen mit jeweils zwei Siegen aus fünf Partien im Mittelfeld der Tabelle. Der Zug nach oben ist abgefahren, vielmehr müssen die Reutlinger noch Siege einfahren, um sich von der Abstiegszone zu entfernen. Betrachtet man die Ergebnisse beider Mannschaften in der Vergangenheit, dann ist Fellbach ein Angstgegener der Eagles.

Erschwerend hinzu kommt, dass Häring nur auf einen dezimierten Kader zurückgreifen kann. Neben den Langzeitverletzten müssen die Achalmstädter gleich auf elf Akteure verzichten. Besonders die Ausfälle von Nils Wortmann (privat), Kai Singer (Bänderverletzung im Sprunggelenk) und Patrick Brenzel (Muskelfaserriss in der Wade) schmerzen enorm. Dazu gesellt sich Jonas Richter mit einem Kreuzbandriss zu den Langzeitverletzten. »In der Defense und bei den Receivern haben wir die größten Baustellen«, betont Häring, der somit auch den Spielplan umstellen muss. Zurückkehren werden Michael Kurz, Diego Cardenas und Abbidine Makhloufi. Fellbach ist für Häring eine Wundertüte. »Sie haben gegen Meisterschaftsfavorit Biberach gewonnen, aber auch gegen schwächere Teams verloren«, so der 34-Jährige.

In der Landesliga heißt es für die ungeschlagenen Red Knights Tübingen, die Tabellenführung zu verteidigen. Im dritten Heimspiel innerhalb von zwei Wochen geht es für das Team von Trainer Stefan Schmitt am Sonntag (15 Uhr) gegen die Stuttgart Silver Arrows. Mit nur zwei Siegen aus sieben Partien belegt der Absteiger den vorletzten Platz. Im Hinspiel konnten sich die Roten Ritter mit 33:0 durchsetzen. »Im ersten Duell haben wir mit einen guten Offense gewonnen, darauf wollen wir aufbauen«, so Schmitt.

In der 2. Bundesliga empfangen die Frauen der SG Tübingen/Reutlingen am Sonntag (11 Uhr) die Leipzig Hawks. In der Regionalliga kämpft das U 19-Team der Eagles um den Klassenerhalt. Im Heimspiel gegen Spitzenreiter Holzgerlingen Twister (11:1 Punkte) sind die noch sieglosen Schützlinge von Trainer Michael Kurz der Außenseiter. (tob)