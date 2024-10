Gleich sieben Medaillen für den PSV Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KONSTANZ. Großer Erfolg für die Badmintonabteilung des PSV Reutlingen. Der Reutlinger Club holte bei den baden-württembergischen Badminton-Meisterschaften (BWBV) in Konstanz gleich dreimal Gold und je zweimal Silber sowie Bronze. Der 17 Jahre alte Samuel Seitz stand in zwei Disziplinen (Einzel und Doppel U 19) am Ende ganz oben auf dem Treppchen. Zudem holte der PSV-Nachwuchsspieler auch noch Silber im Mixed-Wettbewerb. Einiges zu feiern hatte auch sein Reutlinger Vereinskollege Mika Lenz. Der 15-Jährige krönte sich im U 17-Doppel zum Landesmeister, holte zudem Silber in der Mixed-Disziplin und Bronze im Einzel. Auch Youngster Ruixiang Wang (10 Jahre) errang bei seiner ersten Teilnahme an einer BWBV-Meisterschaft eine Bronzemedaille im Doppel U 11. (GEA)