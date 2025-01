Erleichterung bei den Black Eagles Reutlingen: Endlich wieder ein Sieg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Erleichterung war groß bei den Eishockeyspielern der TSG Reutlingen: Nach vier Niederlagen in Folge konnten die Schützlinge von Trainer John Kraiss in der Meisterrunde der Baden-Württemberg-Liga endlich wieder einen Erfolg verbuchen. Vor heimischer Kulisse setzten sich die Black Eagles 9:4 gegen den 1. CfR Pforzheim durch, machten es aber spannend.

Der Kontrahent »hat zwei Drittel lang super gefightet, es uns schwer gemacht«, sagt Kraiss. »Ich war mit dem zweiten Drittel überhaupt nicht zufrieden«, ergänzt er. Nach einem guten ersten Durchgang (3:1) stellte sich der Schlendrian ein und der Abschnitt ging mit 1:2 an die Gäste. Das Match blieb dadurch lange offen. In einem furiosen Endspurt (5:1) machten die Adler dann aber alles klar und auch der Coach fand lobende Worte. »Da waren gute Spielzüge drin.«

»Die Jungs haben so hart gearbeitet. Jeder hat seinen Teil beigetragen, dass Loris seine vier Buden gemacht hat«

Großen Anteil am Sieg hatte Loris Walter, der den Puck gleich vier mal im gegnerischen Gehäuse unterbrachte. Kraiss hob aber die Teamleistung hervor. »Die Jungs haben so hart gearbeitet. Jeder hat seinen Teil beigetragen, dass Loris seine vier Buden gemacht hat.« Erfreulich war auch, dass Reutlingen seine Schwäche während des Überzahlspiels in den Griff bekam und gleich vier Treffer während eines Power-Plays erzielte. (GEA)