Eningerin Jana Fritz ist deutsche Juniorenmeisterin

REUTLINGEN. Nachwuchs-Skihoffnung Jana Fritz eilt weiterhin von einem Erfolgserlebnis zum nächsten. Nachdem sie bei den beiden Punkterennen der Internation Ski and Snowboard Federation (FIS) in Thiersee, Österreich mit einem ersten und einem dritten Platz jeweils auf das Podest gefahren war, durfte sie sich nur wenig später bei ihrem dritten Weltcup-Rennen unter Beweis stellen. Beim Riesenslalom auf dem Kronplatz/Italien schied sie jedoch im ersten Lauf drei Tore vor dem Ziel aus. Dennoch ist die erneute Teilnahme an einem Weltcup für Fritz ein großer Erfolg. »Das war heute nicht mein Tag, aber ich nehme viel Positives mit. Die Bedingungen waren extrem schwer, und solche Rennen helfen mir, mich weiterzuentwickeln«, erklärte Fritz.

Krönen durfte sie sich schließlich vergangenes Wochenende. Bei den Deutschen Juniorenmeisterschaften im Riesenslalom in Oberjoch belegte die 19-Jährige den zweiten Rang hinter der Italienierin Elisa Platino. Dieser Platz als beste Deutsche bedeutete zugleich den Titel der Deutschen Juniorenmeisterin. »Ich bin überglücklich über meine Leistung heute. Es war ein hartes Rennen, aber ich konnte meine Trainingsfortschritte perfekt umsetzen. Besonders der zweite Lauf hat mir gezeigt, wie viel Potenzial ich habe«, sagte die junge Athletin. (GEA)