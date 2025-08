DM-Gold für Michael Haas vom VfL Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DRESDEN. Erfolgreicher Tag für die Triathleten des VfL Pfullingen: Bei den deutschen Meisterschaften im Sprint (750 Meter Schwimmen, 19 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) in Dresden holte Michael Haas den Titel in der Altersklasse 25. Seine Mutter Bettina Haas durfte sich über Platz vier in ihrer Altersklasse freuen.

Das Schwimmen im Alberthafen mit Neoprenanzug startete für Michael Haas optimal: Kein Gerangel, ein starker Rhythmus und am Ende die schnellste Zeit seiner Altersklasse. Der Wechsel aufs Rad verlief nicht ganz rund, rund 30 Sekunden gingen verloren. Auch auf dem Rad erzielte er die schnellste Zeit seiner Klasse. Mit der zweitschnellsten Laufzeit sicherte er sich schließlich den souveränen Sieg in der M 25. Seine Zeit 57:51 Minuten. Der Zweitplatzierte Richard Adam (Girlitz) kam nach 1:01:06 Stunden ins Ziel. Im Amateurrennen insgesamt bedeutete das Platz sieben für Haas.

Auch Bettina Haas zeigte ein starkes Rennen. Sie schwamm auf Platz sechs, konnte sich auf dem Rad durch die Dresdner Innenstadt um einen Platz verbessern und legte auf dem Kopfsteinpflaster in der Altstadt die schnellste Laufzeit ihrer Altersklasse hin. Am Ende wurde sie in 1:12:52 Stunden Vierte in der W 55. Auf Platz drei fehlten 38 Sekunden. Siegerin wurde Bettina Lange (Bargteheide), die nach 1:06:23 ins Ziel kam. (GEA)