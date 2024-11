Black Eagles Reutlingen setzen trotz Niederlage ein Ausrufezeichen

Bitte aktivieren Sie Javascript

HÜGELSHEIM. Auch im zweiten Anlauf gegen die Baden Rhinos Hügelsheim mussten die Eishockeyspieler der TSG Black Eagles Reutlingen eine Niederlage hinnehmen. Nach einem 2:7 im ersten Vergleich ging die Mannschaft von Trainer John Kraiss dieses Mal mit 1:4 vom Feld. Eine große Klatsche ist das für den Baden-Württemberg-Ligisten aber nicht. Ganz im Gegenteil.

Denn in Hügelsheim bewiesen die Adler einmal mehr, dass sie mit den Top-Teams mithalten können. »Wir können zufrieden mit uns sein«, urteilt Abteilungsleiter Marc Welsch nach einer »absolut respektablen Leistung«. Im ersten Drittel (1:1) spielte Reutlingen gut mit, Jesper Leis traf für die Gäste nach einer feinen Kombination und Vorlage von Devon Pepin. Auch nach dem zweiten Abschnitt stand lediglich ein 1:2 - weiterhin war alles drin gegen den ehemaligen Regionalligisten. Am Ende fehlte aber die Abgezocktheit gegen den Club, der bisher alle Matches gewinnen konnte. Hinzu kam der ein oder andere Pfostenschuss, sodass es unterm Strich nicht langte.

Auf dem richtigen Weg

Was aber klar ist: Spielen die Black Eagles weiter wie bisher, sind sie auf dem besten Weg in die als Saisonziel ausgerufene Meisterrunde, wo die besten Teams der Gruppen sich messen. »Wir sind gut vorbereitet und haben es selbst in der Hand«, freut sich Welsch. Mit ein bisschen mehr Erfahrung und einem effektiveren Powerplay sei bei seinen Mannen sogar noch mehr möglich als bisher. Das wichtigste aber ist: Die Richtung stimmt. Am Freitag (20 Uhr) empfängt das Kraiss-Team den EC Eppelheim in der Eishalle Reutlingen. (GEA)