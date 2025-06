100 Jahre Boxen beim SSV Reutlingen: Zum Jubiläum gegen Zürich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zum Jubiläum gibt’s einen internationalen Vergleichskampf. Wie einst in den glorreichen 1950er- und 1960er-Jahren, als hochkarätig besetzte Staffeln wie Lazio Rom, Partizan Belgrad und Honved Budapest in der Reutlinger Jahn- oder Listhalle ihr Können demonstrierten. Nun feiert die Box-Abteilung des SSV Reutlingen ihr 100-jähriges Bestehen. Und zwar am Samstag im Kreuzeiche-Stadion mit einem Duell gegen den BC Zürich. Los geht’s um 14.30 Uhr. »Wir rechnen mit über 1.000 Zuschauern«, sagt der SSV-Abteilungsleiter und -Macher Thomas Floten. Der Boxring ist vor der Haupttribüne aufgebaut.

- Der Gegner

Der 1934 gegründete Box-Club Zürich zählt zu den ältesten und traditionsreichsten Boxvereinen in der Schweiz. Unter der Leitung von Sportchef Matthias Luchsinger reist das Team mit international und national erfolgreichen Kämpfern an. »Einen Frauenkampf wird es aber leider nicht geben. Zürich hat keine Frau gemeldet«, berichtet Floten.

- Das Programm

Ab 14.30 Uhr gibt es zunächst Grußworte und Ehrungen. Die Festansprache hält Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck. Auch ein Vertreter des Landesverbands richtet einige Worte an das Publikum. Geplant sind fünf Vorkämpfe. Danach gibt es eine Show-Einlage der Tänzerinnen des TSV Sondelfingen unter der Leitung von Katharina Thomas. Schließlich laufen die Kämpfer ein und werden vorgestellt. Nach dem ersten Teil der insgesamt 13 Kämpfe tritt die Schlagersängerin Anita Hofmann auf. Danach steigen die restlichen Kämpfe.

- Die Reutlinger Asse

Ali Movahed, Fawad Hamidi und Yigit Korkmaz haben in der jüngeren Vergangenheit einige Erfolge eingefahren und wollen gegen Zürich Punkte für die SSV-Staffel holen. Movahed sei ein »feiner Techniker«, berichtet Floten, der beim SSV nicht nur als Abteilungsleiter und »Mädchen für alles«, sondern auch als Trainer fungiert. Movahed wurde im Leichtgewicht 2023 baden-württembergischer Meister und im vergangenen Jahr »Vize«. Hamidi holte 2024 den Landestitel im Halbmittelgewicht und belegte bei den deutschen Meisterschaften den fünften Platz. »Fawad Hamidi ist sehr schlagstark«, so Floten. Korkmaz wurde 2024 Landesmeister im Mittelgewicht.

- Weitere SSV-Starter

Die schweren Jungs Mert Korkmaz und Alex Pelz gehen im Superschwergewicht an den Start. Darüber hinaus setzt Floten auf die Talente Kadir Atik, Quy Nguyen, Baris Trenner, Ata Öztürk und Safi Abdul. (GEA)