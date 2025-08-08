Yannick Graf vom TSV Gomaringen scheitert bei U20-EM im Vorlauf

Bitte aktivieren Sie Javascript

TAMPERE. Yannick Graf hatte sich fest vorgenommen, bei seiner ersten internationalen Meisterschaft das Finale zu erreichen. Bei der U20-Europameisterschaft in Tampere (Finnland) lieferte der 19-jährige Läufer des TSV Gomaringen über die 1.500 Meter nun zwar ein mutiges Rennen ab, seinen Wunsch erfüllen konnte er sich aber nicht.

Direkt zu Beginn setzte sich Graf, der mit seiner Bestzeit von 3:46,54 Minuten zu den langsameren Startern im Feld zählte, an die Spitze. »Ich habe versucht, mit einem schnellen Tempo vielleicht noch ein kleines q zu bekommen«, erläuterte er auf leichtathletik.de. Doch auf den letzten beiden Runden ging die Kraft aus, viele Gegner zogen vorbei. Am Ende kam der Informatik-Student nach 3:52,07 Minuten als neunter ins Ziel. »Vielleicht lag's am Wind, vielleicht daran, dass mir jemand dreimal in die Hacken getreten ist«, mutmaßte er.

Spaß machte ihm der Wettkampf dennoch. »Es war schon cool, mit den ganzen internationalen Läufern in einem Rennen zu sein, die noch stärker sind als ich.« (GEA)