Yannick Graf aus Gomaringen bei U20-EM: Läufer mit besonderem Ruf

REUTLINGEN. Yannick Graf eilt ein besonderer Ruf voraus. Ein Trainer sagte über den Läufer des TSV Gomaringen schon vor Jahren: »Die Gegner stöhnen, wenn sie wissen, Yannick Graf ist am Start – weil es dann immer ein anstrengendes Rennen wird.« Daran hat sich bis heute nichts geändert. Lediglich die Konkurrenz ist eine andere. Denn der 19-Jährige arbeitet sich Schritt für Schritt in Richtung der deutschen Spitze vor. Jetzt geht es zur U20-Europameisterschaft nach Tampere in Finnland (7. bis 10. August).

Auch dort möchte Graf seine Mitstreiter wieder zum Stöhnen bringen. »An der Aussage ist schon was dran«, sagt er im Gespräch mit dem GEA und schmunzelt. »Ich mache meine Rennen gerne schnell.« Taktierereien? Fehlanzeige! »Ich mag es nicht, aus einem 1.500-Meter-Rennen ein 500-Meter-Rennen zu machen«, erklärt er. Lieber gibt das Top-Talent Vollgas ab dem ersten Meter. Logisch, denn seine Stärke sei es, »ein schnelles Tempo lange durchzuhalten« - sehr zum Leidwesen der Gegner.

Lob vom Trainer

Mit der U20-EM wartet auf den Mittelstreckenspezialisten »das Highlight der Saison«. Genauso forsch wie er seine Rennen angeht, nimmt er nun auch den internationalen Wettkampf in Angriff. Sein Trainer Alexander Seeger bremst die Erwartungen noch und meint: »Es ist sein erster internationaler Wettkampf. Es geht darum, Erfahrungen zu sammeln. Wir rechnen jetzt nicht mit dem Finale.« Graf selbst sieht das etwas anders. »Mein Ziel ist es, ins Finale zu kommen«, macht er deutlich.

Da wundert es nicht, dass sich Graf selbst als zielstrebig, aber ruhig beschreibt. Mit der Ruhe ist es jedoch spätestens vorbei, wenn er in den Wettkampfmodus schaltet. Um ihn herum ist dann alles vergessen. Vor drei Wochen schnappte sich der Gomaringer Athlet, der immer stärker wird, über 1.500 Meter den deutschen U20-Meistertitel mit einer Zeit von 3:48,22 Minuten. Von Anfang an spurtete Graf im berüchtigten Stil der Konkurrenz davon, hatte vor der letzten Runde auf die Verfolger schon 40 Meter Vorsprung. »Dass er in einem Rennen komplett alleine bis auf zwei Sekunden an seine Bestzeit herankommt, unterstreicht seine Stärke«, lobt Seeger.

Mit Topform zur U20-EM

Fakt ist aber auch, dass Graf von Beginn an volles Tempo gehen muss. Denn kommt es zum Spurt, fehlt noch ein wenig die Endschnelligkeit. »Es ist noch viel Potenzial da«, meint der Coach. Im Bereich Athletik, Kraft und Stabilität könne sein Schützling zulegen. Trotzdem geht Graf in der besten Form seiner Karriere nach Tampere.

Dass ein besonderes Talent in ihm schlummert, wurde Graf recht schnell klar, nachdem er mit sieben Jahren zur Leichtathletik gekommen war. »Schon als ich damals bei Stadtläufen mitgemacht habe, war ich immer weit vorne«, berichtet er. Mit acht Jahren gewann er dann die Kreismeisterschaft über 800 Meter.

Der ehrgeizige Sportler trainiert für seinen Traum, es in die nationale Spitze zu schaffen, wie ein Profi. »Aktuell sind es neun bis zehn Einheiten pro Woche.« Die gehen jeweils rund zwei Stunden. In Summe macht das einen Trainingsumfang von rund 100 Kilometern pro Woche - Tendenz steigend.

Überflieger nicht nur auf der Bahn

Obendrein studiert Graf Informatik an der Universität Tübingen. »Das war eines meiner besten Fächer in der Schule«, berichtet er - und das will etwas bedeuten. Denn nicht nur auf der Bahn läuft es wie am Schnürchen. »Ich habe das Glück, dass ich mir Dinge sehr leicht und schnell merken kann.« Sein Abitur schloss er mit der Note 1,2 ab.

Aber ist das Studium und die Sportkarriere nicht schwer unter einen Hut zu bekommen? »Nein«, meint Graf. Im Gegenteil. Das Laufen mache ihm schließlich Spaß und sei ein guter Ausgleich. Bleibt noch etwas Zeit übrig, spiele er gerne etwas auf der Gitarre.

In den kommenden Tagen dürfte das allerdings schwierig werden. Schließlich wartet das »Highlight der Saison«. Ob's mit dem Finale klappt, bleibt offen. Sicher ist beim Gomaringer Starter eines aber gewiss: Seine Duftmarke wird er in Finnland hinterlassen. Mit seinen aggressiven Rennen. (GEA)