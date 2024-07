Tübingerin Lisa Merkel eine Klasse für sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖNCHENGLADBACH. Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Altersklassen U 23 und U 18 im Grenzlandstadion in Mönchengladbach gab es für die Starter der LAV Stadtwerke Tübingen zwei Medaillen. Lisa Merkel wurde über 5.000 Meter ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte souverän, zudem holte Laura Wilhelm über 800 Meter Bronze. Mit mehr als 15 Sekunden Vorsprung sicherte sich Merkel in 15:44,36 Minuten die Goldmedaille. Bereits nach zwei Kilometern setzte sie sich vom Feld ab und zog von dort an allein an der Spitze ihre Runden. In ihrem Sog liefen einige Athletinnen Bestzeiten – so auch Pia Szymanowski.

Die zweite Tübingerin im Feld lief mit 16:52,50 Minuten auf Platz neun. »Das Jahr verlief bislang sehr positiv, ich habe viel erreicht, was ich nicht gedacht hätte«, sagte Merkel, die kürzlich bei den Europameisterschaften in Rom über 10.000 Meter überraschend als Neunte ins Ziel kam. Gegen Ende der Saison möchte sie noch ein paar Rennen über 1.500 oder 3.000 Meter absolvieren. »Ich habe jetzt so viele Runden gedreht, jetzt habe ich Lust auf was Schnelleres.«

Laura Wilhelm qualifizierte sich über 800 Meter als Vorlaufsiegerin mit einer Zeit von 2:10,59 Minuten souverän für das Finale. Dort wurde es dann deutlich schneller: Mit 2:04,42 kam sie nah an ihre Bestzeit heran und holte sich die Bronzemedaille. Speerwerfer Nick Thumm hatte dieses Jahr einen Handgelenksbruch erlitten und stieg spät in die Saison ein. Bei der U 23-DM ging es dann über 70 Meter. Mit 70,57 Metern landete er am Ende auf Platz vier und zeigte sich damit sehr zufrieden. Über 1.500 Meter waren Bentje Hoffmann und Natalie Frank bei der U 23 am Start. Natalie Frank lief mit 4:33,35 Minuten Saisonbestzeit, trotzdem reichte es nicht für den Einzug ins Finale. Bentje Hoffmann konnte sich in 4:30,99 Minuten für die Finalrunde qualifizieren. Dort lief sie in 4:40,72 Minuten auf Platz acht. Charlotte Kampmann (U 18) sprintete über 400 Meter mit 59,01 Sekunden ins Finale, in dem sie in 58,78 Siebte wurde.

Franziska Blessin (U 23) lief im Halbfinale über 100 Meter Hürden 14,54 Sekunden. Jakob Liebrich (U 18) belegte über 3.000 Meter in 9:06,55 Minuten Rang 14. Tim David Schröck (U 23) war über 400 Meter Hürden nicht ganz so schnell wie schon in diesem Jahr (54,78) und belegte in 55,48 Sekunden Platz 15. Timo Koch vom LV Pliezhausen wurde in dieser Disziplin in 55,61 auf Position 19 notiert.

Der Betzinger Marec Metzger (U 23/TSV Gräfelfing), der früher für den TSV Gomaringen und LV Pliezhausen startete, belegte im Stabhochsprung mit 5,35 Metern – höhengleich mit dem Sieger Hendrik Müller (Bayer Leverkusen) den zweiten Platz. (GEA)