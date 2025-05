Tübinger Läuferin Eva Dieterich holt Silber bei deutscher Meisterschaft

Eva Dieterich (vorne) und Lisa Merkel (links) räumen bei den deutschen Meisterschaften in Hamburg Medaillen ab.

HAMBURG. Richtig freuen konnte sich Eva Dieterich trotz eines starken Rennens, das die Läuferin der LAV Stadtwerke Tübingen mit einer Silbermedaille bei der deutschen Meisterschaft in Hamburg krönte, nicht. Zu groß war die Enttäuschung, die Führung und den Sieg auf der letzten Bahnrunde über die 10.000 Meter an Elena Burkard (LG farbtex Nordschwarzwald) abgegeben zu haben.

»Letztes Jahr hat es ganz gut geklappt, dass man vorne zusammenarbeitet, dieses Jahr leider nicht«, sagte Dieterich auf leichtathletik.de. Was die 26-Jährige damit meinte? Die Vize-Europameisterin über zehn Kilometer und Titelverteidigerin bestimmte das Rennen bei den Frauen über 24 Runden an der Spitze. Wenn auch nicht ganz freiwillig. Denn Mitfavoritin Burkard klebte förmlich an der Tübinger Starterin. Dieterich versuchte es mal langsam, mal schnell, um sich loszureißen. Doch es brachte nichts. Mit einer extrem schnellen letzten Runde machte Burkard alles klar und kam nach 31:40,79 Minuten über die Linie.

Gold für Lisa Merkel

Auch Dieterich lief eine starke Zeit. Die 31:45,18 Minuten waren ihre bisher beste Marke über die Distanz auf der Bahn. Zu ihrer Straßenzeit von Leuven (Belgien), wo das Ass im Vormonat den zweiten Rang bei der deutschen Meisterschaft (Straße) belegte, fehlten 20 Sekunden. Einen kleinen Trost gab es aber. Denn dank ihrer starken jüngsten Leistungen wurde die Tübingerin von Fans zum »Ass des Monats« April beim Deutschen Leichtathletik-Verband gewählt.

Dieterichs Silber in Hamburg war nicht der einzige Tübinger Erfolg. Teamkollegin Lisa Merkel rannte nämlich auf Rang drei direkt dahinter ins Ziel und schnappte sich in der U23-Wertung mit persönlicher Bestzeit (31:46,53) die Goldmedaille. Die Qualifikation für die U23-Europameisterschaften in Bergen (Norwegen) ist damit fast sicher. Ihren Wettkampf vergoldeten sich auch Bentje Hoffmann, Laura Wilhelm und Adia Budde (alle Tübingen) im Staffelrennen über drei mal 800 Meter (6:33:13 Minuten).

Hanna Arndt pulverisiert ihre Bestmarke

Hamburg war auch für zwei Asse des LV Pliezhausen ein gutes Pflaster. Hanna Arndt konnte über die 10.000 Meter ihre Bestzeit um 35 Sekunden auf 35:13,62 Minuten verbessern und landete auf Platz 16. Michael Schäfer war mit Danny Schneider und Raphael Arnold für die StG Gomaringen-Schwäbisch Hall-Pliezhausen in der Altersklasse M40 über drei mal 1.000 Meter am Start und erreichte den Silber-Rang. (GEA)