LG Steinlach-Zollern erneut Landesmeister

Zum vierten Mal in Folge erringt das Team der LG Steinlach-Zollern den baden-württembergischen Mannschaftsmeistertitel im Zehnkampf. FOTO: VEREIN

Bitte aktivieren Sie Javascript

WEINGARTEN. Großer Erfolg für die Zehnkämpfer der LG Steinlach-Zollern: Bei den baden-württembergischen Mehrkampfmeisterschaften in Weingarten verteidigte die Mannschaft erfolgreich den Titel. Bereits zum vierten Mal in Serie geht Gold damit an die LG-Leichtathleten. Christoph Ewinger, Joshua Kommer und Finn Schulz waren die Erfolgsgaranten.

In der Einzelwertung platzierten sich Ewinger (6.174 Punkte) und Kommer (6.163 Punkte) auf den Rängen vier und fünf. Schulz (5.901 Punkte) folgte auf Rang acht und Teamkollege Dominic Ilgner (4.605 Punkte) auf Rang 17. Im Starterfeld der unter 18-Jährigen errang Emil Schmidt mit neuer persönlicher Bestleistung von 4.845 Punkten den 11. Platz. Ebenfalls eine neue Bestmarke schaffte Letizia Keller im Siebenkampf der U 18 mit 3.208 Punkten, was Rang 21 bedeutete.

Jubeln durften auch die Starter der TuS Metzingen. Nach zwei heißen und anstrengenden Wettkampftagen sicherte sich das Frauen-Team hinter dem SSV Ulm die Silbermedaille im Siebenkampf. Mandy Münkle legte in der Einzelkonkurrenz eine neue persönliche Bestleistung (5.168 Punkte) hin und durfte sich damit über den dritten Platz freuen. Neue Bestwerte erzielte sie beim 200-Meter-Lauf (26,27 Sekunden), im Weitsprung (5,64 Meter) und beim abschließenden 800-Meter-Rennen (2:26,17 Minuten). Teamkollegin Anna-Lena Saretzki belegte den siebten Platz, Salome Leibfarth Rang 21 und Pia Pfletschinger Platz 25. (kil)