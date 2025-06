Landestitel für die TuS-Frauen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BERNHAUSEN. Großer Erfolg für das Leichtathletik-Frauenteam der TuS Metzingen, das sich in Bernhausen mit dem Titel des baden-württembergischen Mannschaftsmeister im Siebenkampf schmücken durfte. Im Rahmen des Internationalen Junioren-Mehrkampfmeetings wurden auch die Landes-Mehrkampfmeisterschaften ausgetragen. Mandy Münkle, Carla Kussmaul und Anna-Lena Saretzki verbesserten den acht Jahre alten Kreisrekord ihrer Vereinskolleginnen Sophie Hamann, Leonie Frank und Hanna Schrödesecker. Mit 14.673 Punkten stehen die TuS-Mehrkämpferinnen auf Rang eins der deutschen Bestenliste.

Mandy Münkle sicherte sich hinter Leona Grimm (LG Staufen) und Carolin Bender (SSV Ulm 1846) die Bronzemedaille im Siebenkampf der Frauen. Münkle durfte sich über 100 m Hürden (14,29 Sekunden), über 200 m (25,97) und 800 Meter (2:24,83 Minuten) über drei neue Bestleistungen freuen. Mit 5.373 Punkten schraubte die 24 Jahre alte Mandy Münkle ihre bisherige Siebenkampfbestmarke um über 200 Zähler in die Höhe. Hochspringerin Carla Kussmaul sagte im Winter ihrer Spezialdisziplin adieu, schloss sich der TuS Metzingen an und blüht seit einigen Wochen im Mehrkampf auf. Mit ihrem ersten 5.000er-Siebenkampf (5.005) belegte sie bei den Juniorinnen (U 23) Platz sechs und durfte sich über drei Einzelbestleistungen über die 100 m Hürden (14,44), die 200 m (26,13) und über die 800 m (2:30,00). »Carla hat noch viel Potential und das werden wir in den nächsten Jahren aus ihr herausholen«, erklärt TuS-Cheftrainer Uwe Euchner. Anna-Lena Saretzki landete auf Rang elf. Inka Renninger blieb im Kugelstoßen ohne gültigen Versuch und verlor wertvolle Punkte. Zum Abschluss ihres Siebenkampfes erzielte die 26-Jährige aber noch eine 800-m-Bestzeit (2:32,82).

Elfter in der Meeting-Wertung

Im Zehnkampf überzeugte in der U 23 der 21 Jahre alte Linus Dobberstein als Elfter in der Meeting-Wertung mit 6.532 Punkten. Dobberstein imponierte mit sieben Bestleistungen. Der 27-jährige Kristian Hren freute sich in fünf Disziplinen über neue Bestmarken und wurde mit 6.234 Zählern 15. in der Meeting-Wertung. Das Metzinger Trio mit Dobberstein, Hren und Julian Ruoff wurde mit 17.305 Punkten Dritter bei den »Baden-Württembergischen«.

Die LG Steinlach-Zollern hatte mit Niklas Kretschmer (Männer) und Finn Schulz (U 23) zwei Zehnkämpfer am Start. Kretschmer wurde mit 6.539 Punkten in der Meeting-Wertung Zwölfter und bei den Landes-Titelkämpfen Fünfter. Der deutsche U 23-Vize von 2019 stellte über 110 m Hürden (16,07 Sekunden) und im Stabhochsprung (4,50 m) Bestmarken auf. Schulz heimste 6.523 Punkte ein, belegte in der U 23 in der Meeting-Wertung Platz zwölf und bei den »Baden-Württembergischen« Rang vier. In der U 20 wurde Leonie Schinko (LG Steinlach-Zollern) mit 5.145 Punkten Siebte.

Annika Grimm vom LV Pliezhausen knackte in der Altersklasse U 20 mit 4.542 Punkten die DM-Norm im Siebenkampf. Sie kam in der Meeting-Wertung auf den zwölften Platz. (GEA)