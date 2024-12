Famose Pliezhäuser Erfolgsbilanz

Bitte aktivieren Sie Javascript

FLUORN. Alle Jahre wieder an Silvester: Tausende Läuferinnen und Läufer lassen das Jahr bei Silvesterläufen ausklingen. Über 100.000 Teilnehmer gehen deutschlandweit bei über 100 Läufen an den Start. An manchen Orten wie in Trier, Bietigheim oder Backnang herrscht Volksfeststimmung. Am heutigen Dienstag feiert der Silvesterlauf in Fluorn-Winzeln sein 50-jähriges Jubiläum.

Klein, aber fein: dieser Lauf ist vor allem wegen seiner heimeligen Atmosphäre unter den elf Silvesterläufen in Baden-Württemberg beliebt. Dieter Schneider (Mössingen), Präsident des Württembergischen Leichtathletik-Verbands, lobt die Organisatoren des VfL Fluorn: »Das ist schon herausragend, eine solche Veranstaltung über fünf Jahrzehnte ehrenamtlich durchzuführen.«

Den Lauf im Schwarzwald prägten Läuferinnen und Läufer der LG Schönbuch, des LAC und des LV Pliezhausen wie kein anderer Verein. Insgesamt 18 Siege bei den Frauen und Männern gingen auf das Konto Pliezhäuser Läufer. Matthias Walker brachte zwischen 2001 und 2008 das Kunststück fertig, acht Siege hintereinander zu feiern. Er liegt mit 19:12 Minuten in der ewigen Fluorn-Bestenliste hinter Hindernis-Europameister, Weltcup-Sieger und aktuellem deutschen Rekordhalter Damian Kallabis (SCC Berlin/18:45) auf Platz zwei.

Weitere Siege feierten Friederike Kallenberg (2008, 2010, 2014), Tobias Ott (1996), Boris Rein (2012), Hannah Arndt (2013), Katrin Wallner (2019), Davide Hailer (2022) und Tim Holzapfel (2023). Verantwortlich für die Pliezhäuser Erfolge ist Thomas Jeggle, seines Zeichens Läufer, Trainer und Organisator, der 1988 selber in Fluorn gewann. Jeggle absolviert heute auf der 6,4-Kilometer-Distanz seinen 30. Start im Schwarzwald. (GEA)