Ungewissheit in Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bei den Verbandsliga-Handballern der Spvgg Mössingen herrschte lange Zeit Ungewissheit, und am Ende wurden sie zur Untätigkeit gezwungen. »Vorläufig abgesetzt« hieß es am Freitag auf der Internetseite des Verbandes. »Wir erhielten auf unsere Nachfrage hin zunächst keine Antwort«, berichtete Mössingens Trainer Michael Tröster. »Wir wussten ja nicht, ob wir uns auf das Spiel vorbereiten müssen oder nicht.« Die Kommunikation sei »schlecht« gewesen, so Tröster (siehe oben stehende Box »Handballspiele wegen Schiedsrichter-Mangel abgesetzt«).

Dagegen war Mössingens Liga-Rivale VfL Pfullingen II im Einsatz. Gegen das Team Esslingen gab es trotz einer phasenweise starken Leistung eine 29:31 (14:11)-Heimniederlage. Die Pfullinger erwischten einen hervorragenden Start und konnten sich schnell mit fünf Toren absetzen. Dank einer konzentrierten Anfangsphase und einer starken Abwehr schien der VfL früh die Weichen auf Sieg zu stellen. Doch Esslingen ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und kämpfte sich allmählich zurück ins Spiel. In der zweiten Hälfte wurde die Partie zunehmend intensiver. Kein Team konnte sich absetzen. Besonders der Pfullinger Kapitän Tobias Haase und Noah Schrade stachen mit jeweils sieben Toren hervor und trugen maßgeblich dazu bei, dass der VfL bis in die Schlussphase hinein im Spiel blieb. Am Ende mussten die Gastgeber einige Mal in Unterzahl agieren. Das wurde von den Esslingern clever ausgenutzt. (GEA)