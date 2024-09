Trainer Kasch lobt sein Team vom TV Großengstingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am ersten Spieltag in der Handball-Bezirksoberliga Achalm-Nagold bezwang der TV Großengstingen die SG AmmerGäu mit 30:24 (18:12). »Wir haben eine konzentrierte und konsequente Leistung abgeliefert«, lobte Großengstingens Trainer Markus Kasch sein Team, auch wenn im zweiten Durchgang nicht alles rund lief. 25:25 (15:14) endete das Duell zwischen der TSG Reutlingen und der SG H2Ku Herrenberg III. Die TSG lag in der Endphase immer wieder ein Tor hinten. 91 Sekunden vor Feierabend erzielte der Reutlinger Phillip Koch den Treffer zum 25:25-Endstand. Der TV Neuhausen II feierte gegen den SV Magstadt einen 26:20 (12:11)-Heimsieg. Neuhausen lag 1:5, 5:9 und beim 10:11 letztmals in Rückstand, setzte sich dann aber bis zur 36. Minute auf 18:12 ab.

In der Bezirksoberliga Esslingen-Teck gelang dem TSV Grabenstetten bei der HSG Ostfildern II ein 30:26 (13:10)-Erfolg. Nach der 18:17-Führung (39. Minute) zogen die Schützlinge von Trainer Michael Rehkugler mit einem 5:0-Tore-Lauf auf 23:18 davon. (GEA)