Mössinger Frauen gewinnen das Verbandsliga-Duell

REUTLINGEN. Am Ende hatten die Mössinger Handballerinnen das bessere Nervenkostüm und eine überragende Torfrau. Alina Gehring, die nach einer Verletzungspause wieder zur Verfügung stand, gab der Spvgg beim 28:25 (14:15)-Sieg im Verbandsliga-Derby bei der SG Ober-/Unterhausen den notwendigen Rückhalt. In der Angangsphase hatten die Hausherrinnen mit vier (10:6) und später mit drei Toren (18:15) vorne gelegen. Doch die Lichtensteinerinnen konnten vor rund 200 Zuschauern konnten ihr Ziel nicht umsetzen. Die Mössingerinnen gingen in der 54. Minute erst zum zweiten Mal überhaupt in Führung (24:23). Isabel Wurster glich noch einmal aus, doch dann gelang Lilian Seidel erst ein Doppelschlag und kurz darauf noch ein weiterer Treffer und zerstörte damit alle SG-Träume. Jubel hingegen beim Gewinner. »Für solche Spiele spielt man Handball«, sagte der Mössingens Trainer Armin Hatic.

Vierter Sieg in Serie

Einen Lauf hat der Klassenkonkurrent aus Pfullingen. Die VfL-Frauen eroberten mit dem vierten Sieg in Serie die Tabellenführung. Das Team von Trainer Sebastian Krüger behauptete sich in Herbrechtingen-Bolheim mit 29:24 (17:8). Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung zehn Tore (16:6). Trotzdem kam noch einmal Hektik auf. Beim Stand von 22:19 für den VfL kassierte Kreisläuferin Claudia Seeger eine fragwürdige Rote Karte und die SG verkürzte per Siebenmeter auf zwei Tore. Die Partie drohte zu kippen, doch die Pfullingerinnen bewiesen Nervenstärke und Kampfgeist. Innerhalb von fünf Minuten lagen sie wieder mit fünf Toren vorne.

Landesligist HSG-Ermstal schaffte nach einem Drei-Tore-Rückstand noch die Wende und besiegte die HSG Cannstatt mit 30:27 (11:14). Getrübte Stimmung herrschte im Lager des Bezirksoberligisten SG Ober-/Unterhausen II nach dem 18:18 (11:10) gegen Herrenberg, denn bereits in der 49. Minute fiel der letzte SG-Treffer. Die VfL II-Frauen verloren bei AmmerGäu mit 26:36 (16:19). (GEA)