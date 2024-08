Hiobsbotschaft vor Auftakt: Talent fehlt dem VfL Pfullingen lange

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Noch vor dem Start der Saison 2024/2025 müssen die Drittligahandballer des VfL Pfullingen die erste schwere Verletzung der neuen Spielzeit verkraften: Nachwuchstalent Conrad Schmitt fällt mit einem Kreuzbandriss langfristig aus.

Der 18-jährige Rückraumspieler, der mit einem Doppelspielrecht auch noch für die SG BBM Bietigheim in der A-Jugend spielberechtigt ist, verletzte sich anfangs der letzten Woche im Training am rechten Knie. Wenige Tage später stand die ernüchternde Diagnose fest: Das vordere Kreuzband ist gerissen, das Innenband und der Innenmeniskus sind angerissen. Damit fällt der junge Neuzugang, der bereits am Dienstag in der BG-Klinik in Tübingen erfolgreich operiert wurde, lange aus.

»Der lange Ausfall von Conrad trifft uns natürlich hart, er ist ein sehr talentierter Rückraumspieler. Nicht nur für die Mannschaft ist der Verlust bitter, auch für ihn persönlich tut es uns natürlich leid. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung und unterstützen ihn bestmöglich auf dem Weg zurück auf die Platte«, so Simon Tölke, sportlicher Leiter des VfL. Neben Conrad Schmitt fehlt dem VfL Pfullingen weiterhin Pechvogel Tobias Haag, der nach seinem zweiten Kreuzbandriss binnen weniger Jahre weiterhin an seinem Comeback arbeitet. (GEA)