Die Handballerinnen der HSG Stuttgart-Metzingen unterliegen Gröbenzell knapp

METZINGEN. »Insgesamt haben wir ein gutes Spiel abgeliefert, aber am Ende fehlte unserer jungen Mannschaft die Cleverness«, berichtete Siegfried Grabowski, seines Zeichens Betreuer der Drittliga-Handballerinnen der HSG Stuttgart-Metzingen II. Die zweite Garde des Bundesligisten, bei der sich Ida Gaugisch zu Beginn verletzte und nicht mehr eingesetzt werden konnte, verlor gegen den HCD Gröbenzell mit 32:33 (13:14).

Stuttgart-Metzingen lag in der ersten Hälfte mehrmals mit vier Toren in Rückstand. Ida Petzold, die mit insgesamt elf Toren herausragte, brachte die Gastgeberinnen vor 153 Zuschauern in der Öschhalle beim 15:14 (32. Minute) erstmals in Führung. Danach gab es ein Kopf-an-Kopf-Duell. Petzold traf zum 32:31 (58.), doch am Ende stand die HSG mit leeren Händen da. Gröbenzell erzielte 21 Sekunden vor Schluss das Siegtor. (kre)